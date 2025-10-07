Vor Autogipfel
Grünen-Fraktionschefin kritisiert Kurs von Merz
- Dröge kritisiert Merz' rückwärtsgewandten Kurs.
- E-Mobilität: Deutsche Hersteller bleiben hinterher.
- Dringender Ausbau der Ladeinfrastruktur gefordert.
BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert vor dem "Autogipfel" den Kurs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Merz bremst mit seinem rückwärtsgewandten Kurs die deutsche Autoindustrie aus", sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Während weltweit der E-Antrieb Fahrt aufnimmt, treten deutsche Hersteller auf der Stelle." Die ständigen Debatten über den richtigen Zeitpunkt für den Umstieg auf E-Mobilität schadeten der Industrie.
Merz will das in der EU geplante Verbot von neu zugelassenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 kippen. Es gehe um Technologieoffenheit. Aus der SPD aber kommt Widerstand. An einem Treffen am Donnerstag im Kanzleramt zur Lage der kriselnden Autobranche nehmen neben mehreren Bundesministern Vertreter von Bundesländern, der Autoindustrie sowie von Gewerkschaften teil.
Dröge sagte: "In China rollen längst millionenfach die E-Autos vom Band - hierzulande drohen die Hersteller den Anschluss zu verlieren. Dabei steigt auch bei uns die Nachfrage nach Elektroautos stetig. Jetzt braucht es klare Leitplanken, Programme wie Social Leasing, die E-Autos auch für Menschen mit kleinerem Geldbeutel zugänglich machen, und einen entschlossenen Ausbau der Ladeinfrastruktur, besonders im ländlichen Raum."/hoe/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 88,02 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 268,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 435,00USD was eine Bandbreite von -61,15 %/+12,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sehe ich auch so. Hatte den ersten X3 und fahre zurzeit einen X1. Tolle Autos, beide sehr lange gefahren. Der Nächste könnte wirklich ein "Neue Klasse von BMW" sein. Der neue X3 Elektro ist ein super Auto. Urlaubsfahrten ohne Unterbrechungen sind dann möglich. 800 km theoretische Reichweite, also praktisch bis 600 km, reicht für die meisten Urlaubsfahrten ohne Unterbrechung.
„ Wien, Düsseldorf. Audi stärkt die eigenen Absatzzahlen offenbar immer mehr mit margenschwachen Verkäufen. 2024 gingen über 47 Prozent der verkauften Fahrzeuge an Autovermieter, die öffentliche Verwaltung oder als sogenannte „künstliche Zulassung“ zu den Händlern. Das zeigen exklusive Zahlen der Marktforschungsfirma Dataforce, die dem Handelsblatt vorliegen.
2017 hatte der Anteil dieser margenschwachen Vertriebskanäle noch unter 40 Prozent gelegen.
Auch BMW kommt hier auf hohe Werte. Bei den Münchenern summierte sich der Absatzanteil bei Autohäusern, Vermietern, Carsharingfirmen, Behörden sowie den eigenen Mitarbeitern in der Bundesrepublik zuletzt auf rund ein Drittel. Bei Mercedes war es lediglich ein Viertel.
Ein Vorstandsmitglied eines Konkurrenten von Audi bezeichnet diese Verkaufsstrategie gegenüber dem Handelsblatt als „Geldwechselgeschäfte“. Denn Autovermieter sind meist nur dann bereit, Tausende Fahrzeuge in ihre Flotten aufzunehmen, wenn sie dafür attraktive Konditionen erhalten. Für Autobauer ist das kaum ein lukratives Geschäft. Das Ziel des Vertriebs über den „orangen Kanal“, wie etwa Sixt in der Branche genannt wird, sind keine hohen Gewinne.“
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindu…