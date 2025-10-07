    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax weiter lustlos

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax pendelt um 24.380 Punkte, bleibt unter 24.500.
    • Bayer-Aktien verlieren 4,4 Prozent, schwächster Wert.
    • Hellofresh-Aktien fallen über 5 Prozent wegen Warnung.
    Aktien Frankfurt - Dax weiter lustlos
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt hat sich der Dax auch am Dienstag von seiner lethargischen Seite gezeigt. Gegen Mittag pendelte der deutsche Leitindex mit 24.380 Punkten um seinen Schlusskurs vom Vortag. Er bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

    Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger im Blick. Die Experten von Index Radar erwarten jedoch keine Ansteckungseffekte auf andere Märkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfüge über ausreichend Instrumente, um Turbulenzen an den Anleihemärkten einzudämmen.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstag um 0,23 Prozent auf 30.807 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte fast unverändert.

    Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 4,4 Prozent verloren.

    Die Titel der Internet-Apotheke Redcare Pharmacy bauten im MDax ihr prozentual zweistelliges Kurswachstum vom Vortag um 2,5 Prozent aus. Positive Analysten-Stimmen verliehen Auftrieb.

    Eine amtliche Warnung vor einigen in den USA vertriebenen Mahlzeiten von Hellofresh belastete den Aktienkurs des Kochboxenversenders mit einem Minus von mehr als 5 Prozent. Eine für die Sicherheit von Lebensmitteln zuständige Behörde des US-Landwirtschaftsministeriums warnte vor dem Verzehr von bestimmten "Ready-to-Eat"-Mahlzeiten des Unternehmens, weil sie mit Listerien kontaminierten Spinat enthalten könnten./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 27,20 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +20,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 164,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -6,07 %/+145,13 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
