    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25 AnleihevorwärtsNachrichten zu Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    NZWL: Millionen-Deal in China verspricht Umsatzplus ab 2026!

    NZWL erobert mit einem Großauftrag von Great Wall Motor den Hybridmarkt und plant Investitionen für weiteres Wachstum.

    NZWL: Millionen-Deal in China verspricht Umsatzplus ab 2026!
    • Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat einen bedeutenden Auftrag von Great Wall Motor für Hybridantriebe in China erhalten.
    • Der Auftrag umfasst Synchronisierungen für ein 4-Gang-DCT-Hybridgetriebe und soll ab 2026 zu einem jährlichen Umsatz von ca. 2 Mio. Euro führen.
    • NZWL bedient bereits 100 % des aktuellen Geschäfts mit Great Wall Motor und plant den Start der Serienproduktion im 1. Quartal 2026.
    • Der Auftrag umfasst ein zusätzliches Volumen von ca. 25 % für Hybridantriebe und stärkt die Position von NZWL im internationalen Automobilmarkt.
    • Zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen bietet NZWL eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,875 % an.
    • Ein öffentliches Umtauschangebot für bestehende Schuldverschreibungen läuft bis zum 13. Oktober 2025, während die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe bis zum 14. Oktober 2025 geht.


    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25

    +0,10 %
    -0,11 %
    0,00 %
    -1,06 %
    +5,38 %
    +2,08 %
    -1,46 %
    ISIN:DE000A255DF3WKN:A255DF





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NZWL: Millionen-Deal in China verspricht Umsatzplus ab 2026! NZWL erobert mit einem Großauftrag von Great Wall Motor den Hybridmarkt und plant Investitionen für weiteres Wachstum.