NZWL: Millionen-Deal in China verspricht Umsatzplus ab 2026!
NZWL erobert mit einem Großauftrag von Great Wall Motor den Hybridmarkt und plant Investitionen für weiteres Wachstum.
- Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat einen bedeutenden Auftrag von Great Wall Motor für Hybridantriebe in China erhalten.
- Der Auftrag umfasst Synchronisierungen für ein 4-Gang-DCT-Hybridgetriebe und soll ab 2026 zu einem jährlichen Umsatz von ca. 2 Mio. Euro führen.
- NZWL bedient bereits 100 % des aktuellen Geschäfts mit Great Wall Motor und plant den Start der Serienproduktion im 1. Quartal 2026.
- Der Auftrag umfasst ein zusätzliches Volumen von ca. 25 % für Hybridantriebe und stärkt die Position von NZWL im internationalen Automobilmarkt.
- Zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen bietet NZWL eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,875 % an.
- Ein öffentliches Umtauschangebot für bestehende Schuldverschreibungen läuft bis zum 13. Oktober 2025, während die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe bis zum 14. Oktober 2025 geht.
