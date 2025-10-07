    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer - Aktie rauscht in die Tiefe - 07.10.2025

    Am 07.10.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um -3,98 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,98 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,07 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +2,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bayer auf +47,32 %.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,57 %
    1 Monat +0,60 %
    3 Monate +8,07 %
    1 Jahr -5,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Bayer Aktie, die durch negative Nachrichten und mögliche Abstufungen belastet wird. Anleger sind besorgt über die Kursentwicklung und äußern Pessimismus, während einige auf positive fundamentale Daten hinweisen. Technische Analysen zeigen Widerstände, und die Volatilität der Optionen deutet auf bevorstehende Marktbewegungen hin.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,71 Mrd. wert.

    Dax weiter lustlos


    Nach der Stagnation zum Wochenauftakt hat sich der Dax auch am Dienstag von seiner lethargischen Seite gezeigt. Gegen Mittag pendelte der deutsche Leitindex mit 24.380 Punkten um seinen Schlusskurs vom Vortag. Er bleibt damit unter der Marke von …

    Börsenstart Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax weiter schwunglos


    Nach der Stagnation zum Wochenauftakt ist der Dax auch am Dienstag schwunglos gestartet. Im frühen Handel notierte er mit 24.375 Punkten nahe seines Vortagesschlusses. Der deutsche Leitindex bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -3,61 %
    +2,57 %
    +0,60 %
    +8,07 %
    -5,06 %
    -40,57 %
    -39,24 %
    -75,20 %
    +91,56 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



