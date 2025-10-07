Rheinmetall Aktie fällt um -2,57 % - 07.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -2,57 % auf 1.874,00€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rheinmetall-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,29 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -3,92 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +210,31 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,92 % 1 Monat +9,47 % 3 Monate +8,29 % 1 Jahr +269,50 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Rheinmetall Aktie, insbesondere das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und die damit verbundenen Prognosen. Nutzer diskutieren die Risiken hoher Prognosen und die Notwendigkeit, auch andere Kennzahlen wie Gewinn- und Umsatzwachstum zu berücksichtigen. Während einige skeptisch gegenüber dem aktuellen Kursniveau sind, sehen andere Potenzial für zukünftige Kursgewinne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,08 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 2100 auf 2330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter erhöhte seine langfristigen Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die Aktie habe …

Nach der Stagnation zum Wochenauftakt sind am Dienstag am deutschen Aktienmarkt leichte Kursgewinne zu erwarten. Gute Vorgaben gibt es von den asiatisch-pazifischen Märkten, wo etwa der Tokioter Leitindex Nikkei ein weiteres Rekordhoch erreichte. …

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.