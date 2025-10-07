Salzgitter - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 07.10.2025

Die Salzgitter Aktie ist bisher um -3,90 % auf 31,54€ gefallen. Das sind -1,28 € weniger als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +57,54 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +28,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Salzgitter auf +107,59 %.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,63 % 1 Monat +43,99 % 3 Monate +57,54 % 1 Jahr +108,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die stark von den Stahlpreisen und den geplanten EU-Zollmaßnahmen beeinflusst wird. Anleger zeigen Interesse an Käufen bei niedrigen Kursen, während die EU plant, Schutzzölle zu erhöhen, was die Wettbewerbsbedingungen verbessern könnte. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich der Umsetzung dieser Maßnahmen bis 2026, was Unsicherheit schafft. Zudem wird Salzgitter als Systemlieferant im Verteidigungssektor betrachtet, was zusätzliche Chancen bietet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,89 Mrd. wert.

Die EU-Kommission will am Dienstagabend (17.15 Uhr) Maßnahmen zur Unterstützung der europäischen Stahlindustrie vorstellen. Konkret geht es um einen Vorschlag "zur Bekämpfung der unfairen Auswirkungen der weltweiten Überkapazitäten im Stahlsektor", …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.