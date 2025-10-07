    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Lynas Rare Earths Aktie leidet unter Verkäufen - 07.10.2025

    Am 07.10.2025 ist die Lynas Rare Earths Aktie, bisher, um -3,76 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

    Lynas Rare Earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Mit einer Performance von -3,76 % musste die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +144,89 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +17,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +183,87 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,23 %
    1 Monat +37,75 %
    3 Monate +144,89 %
    1 Jahr +131,37 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die kürzlich um 6,5% gestiegen ist. Die Bewertung des Unternehmens wird bei 160 Millionen Euro gesehen, mit Potenzial für weiteres Wachstum bei steigenden Preisen für seltene Erden. Die Stabilität der Produktion und positive Cashflow-Aussichten werden als positiv hervorgehoben. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich geopolitischer Risiken durch chinesische Konkurrenz. Insgesamt herrscht eine optimistische Stimmung bezüglich zukünftiger Kurssteigerungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 993 Mio. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,80 Mrd. wert.

    Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lynas Rare Earths

    -3,76 %
    +17,23 %
    +37,75 %
    +144,89 %
    +131,37 %
    +116,80 %
    +601,91 %
    +4.803,24 %
    +318,27 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
