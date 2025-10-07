Lynas Rare Earths Aktie leidet unter Verkäufen - 07.10.2025

Mit einer Performance von -3,76 % musste die Lynas Rare Earths Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +144,89 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +17,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +183,87 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,23 % 1 Monat +37,75 % 3 Monate +144,89 % 1 Jahr +131,37 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die kürzlich um 6,5% gestiegen ist. Die Bewertung des Unternehmens wird bei 160 Millionen Euro gesehen, mit Potenzial für weiteres Wachstum bei steigenden Preisen für seltene Erden. Die Stabilität der Produktion und positive Cashflow-Aussichten werden als positiv hervorgehoben. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich geopolitischer Risiken durch chinesische Konkurrenz. Insgesamt herrscht eine optimistische Stimmung bezüglich zukünftiger Kurssteigerungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Es gibt 993 Mio. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,80 Mrd. wert.

