BVMed-Herbstumfrage
Stimmung in der Medizintechnik-Branche hellt sich auf (FOTO)
Berlin (ots) - Die Stimmung in der Medizintechnik-Branche hat sich nach den
Ergebnissen der BVMed-Herbstumfrage 2025 leicht aufgehellt. Die 116
teilnehmenden Unternehmen erwarten einen Umsatzanstieg von rund 3,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr und setzen darauf, dass die neue Bundesregierung die
Standortbedingungen durch Bürokratieabbau, Mittelstandsförderung und eine
eigenständige MedTech-Strategie verbessert. Zwar zeigt sich die
Umsatzentwicklung leicht erholt, wird aber durch stark steigende Kosten für
Bürokratie, Zertifizierungen, Personal, Logistik und Transport sowie Energie
gedämpft. Mehr als die Hälfte der BVMed-Unternehmen gehen daher von einer
Verschlechterung der Gewinnsituation gegenüber dem Vorjahr aus. KMU sind hiervon
besonders betroffen. Alle Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage können unter
http://www.bvmed.de/medienseminar eingesehen werden.
"Die KMU-geprägte Branche erstickt unter Bürokratielasten und Berichtspflichten,
ohne dass diese zu einer Verbesserung der Versorgung oder der Sicherheit von
Patient:innen beitragen. Entsprechend steht die Forderung nach einem
Bürokratieabbau durch ein Belastungsmoratorium für MedTech-Unternehmen mit
weitem Abstand an der Spitze der politischen Forderungen", so
BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll bei der
Vorstellung der Umfrageergebnisse auf der BVMed-Jahrespressekonferenz. Besonders
wichtig ist den BVMed-Unternehmen zudem, dass die MDR schnellstmöglich
verbessert, entbürokratisiert und transparenter gemacht wird.
Der wichtigste Grund für die angespannte Geschäftssituation ist laut der
BVMed-Umfrage der starke Kostenanstieg am Standort Deutschland. 80 Prozent der
befragten BVMed-Unternehmen beklagen sich über den zunehmenden bürokratischen
Aufwand als Kostentreiber. Darauf folgen mit 65 Prozent die gestiegenen
Zertifizierungskosten durch die MDR-Implementierung und mit 64 Prozent die
steigenden Personalkosten. Der zunehmende Druck auf die Gewinnsituation der
Branche wirkt sich auch auf die Investitionen am Standort Deutschland aus. 22
Prozent der befragten BVMed-Unternehmen verringern ihre Investitionen gegenüber
dem Vorjahr, 19 Prozent erhöhen ihre Investitionen. Knapp ein Drittel der
befragten Unternehmen (31 Prozent) verlagern Investitionen ins Ausland, davon 15
Prozent ins EU-Ausland und 10 Prozent in die USA.
Die Zeiten, in denen das europäische Regulierungssystem für Medizinprodukte
(MDR) dem US-amerikanischen FDA-System überlegen war, sind lange vorbei. Das
zeigt auch die BVMed-Herbstumfrage. Eine deutliche Mehrheit von 56 Prozent der
Unternehmen präferieren das FDA-System. Nur 14 Prozent der BVMed-Mitglieder
