    Stimmung in der Medizintechnik-Branche hellt sich auf (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Stimmung in der Medizintechnik-Branche hat sich nach den
    Ergebnissen der BVMed-Herbstumfrage 2025 leicht aufgehellt. Die 116
    teilnehmenden Unternehmen erwarten einen Umsatzanstieg von rund 3,1 Prozent
    gegenüber dem Vorjahr und setzen darauf, dass die neue Bundesregierung die
    Standortbedingungen durch Bürokratieabbau, Mittelstandsförderung und eine
    eigenständige MedTech-Strategie verbessert. Zwar zeigt sich die
    Umsatzentwicklung leicht erholt, wird aber durch stark steigende Kosten für
    Bürokratie, Zertifizierungen, Personal, Logistik und Transport sowie Energie
    gedämpft. Mehr als die Hälfte der BVMed-Unternehmen gehen daher von einer
    Verschlechterung der Gewinnsituation gegenüber dem Vorjahr aus. KMU sind hiervon
    besonders betroffen. Alle Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage können unter
    http://www.bvmed.de/medienseminar eingesehen werden.

    "Die KMU-geprägte Branche erstickt unter Bürokratielasten und Berichtspflichten,
    ohne dass diese zu einer Verbesserung der Versorgung oder der Sicherheit von
    Patient:innen beitragen. Entsprechend steht die Forderung nach einem
    Bürokratieabbau durch ein Belastungsmoratorium für MedTech-Unternehmen mit
    weitem Abstand an der Spitze der politischen Forderungen", so
    BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll bei der
    Vorstellung der Umfrageergebnisse auf der BVMed-Jahrespressekonferenz. Besonders
    wichtig ist den BVMed-Unternehmen zudem, dass die MDR schnellstmöglich
    verbessert, entbürokratisiert und transparenter gemacht wird.

    Der wichtigste Grund für die angespannte Geschäftssituation ist laut der
    BVMed-Umfrage der starke Kostenanstieg am Standort Deutschland. 80 Prozent der
    befragten BVMed-Unternehmen beklagen sich über den zunehmenden bürokratischen
    Aufwand als Kostentreiber. Darauf folgen mit 65 Prozent die gestiegenen
    Zertifizierungskosten durch die MDR-Implementierung und mit 64 Prozent die
    steigenden Personalkosten. Der zunehmende Druck auf die Gewinnsituation der
    Branche wirkt sich auch auf die Investitionen am Standort Deutschland aus. 22
    Prozent der befragten BVMed-Unternehmen verringern ihre Investitionen gegenüber
    dem Vorjahr, 19 Prozent erhöhen ihre Investitionen. Knapp ein Drittel der
    befragten Unternehmen (31 Prozent) verlagern Investitionen ins Ausland, davon 15
    Prozent ins EU-Ausland und 10 Prozent in die USA.

    Die Zeiten, in denen das europäische Regulierungssystem für Medizinprodukte
    (MDR) dem US-amerikanischen FDA-System überlegen war, sind lange vorbei. Das
    zeigt auch die BVMed-Herbstumfrage. Eine deutliche Mehrheit von 56 Prozent der
    Unternehmen präferieren das FDA-System. Nur 14 Prozent der BVMed-Mitglieder
