Stimmung in der Medizintechnik-Branche hellt sich auf (FOTO)

Berlin (ots) - Die Stimmung in der Medizintechnik-Branche hat sich nach denErgebnissen der BVMed-Herbstumfrage 2025 leicht aufgehellt. Die 116teilnehmenden Unternehmen erwarten einen Umsatzanstieg von rund 3,1 Prozentgegenüber dem Vorjahr und setzen darauf, dass die neue Bundesregierung dieStandortbedingungen durch Bürokratieabbau, Mittelstandsförderung und eineeigenständige MedTech-Strategie verbessert. Zwar zeigt sich dieUmsatzentwicklung leicht erholt, wird aber durch stark steigende Kosten fürBürokratie, Zertifizierungen, Personal, Logistik und Transport sowie Energiegedämpft. Mehr als die Hälfte der BVMed-Unternehmen gehen daher von einerVerschlechterung der Gewinnsituation gegenüber dem Vorjahr aus. KMU sind hiervonbesonders betroffen. Alle Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage können unterhttp://www.bvmed.de/medienseminar eingesehen werden."Die KMU-geprägte Branche erstickt unter Bürokratielasten und Berichtspflichten,ohne dass diese zu einer Verbesserung der Versorgung oder der Sicherheit vonPatient:innen beitragen. Entsprechend steht die Forderung nach einemBürokratieabbau durch ein Belastungsmoratorium für MedTech-Unternehmen mitweitem Abstand an der Spitze der politischen Forderungen", soBVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll bei derVorstellung der Umfrageergebnisse auf der BVMed-Jahrespressekonferenz. Besonderswichtig ist den BVMed-Unternehmen zudem, dass die MDR schnellstmöglichverbessert, entbürokratisiert und transparenter gemacht wird.Der wichtigste Grund für die angespannte Geschäftssituation ist laut derBVMed-Umfrage der starke Kostenanstieg am Standort Deutschland. 80 Prozent derbefragten BVMed-Unternehmen beklagen sich über den zunehmenden bürokratischenAufwand als Kostentreiber. Darauf folgen mit 65 Prozent die gestiegenenZertifizierungskosten durch die MDR-Implementierung und mit 64 Prozent diesteigenden Personalkosten. Der zunehmende Druck auf die Gewinnsituation derBranche wirkt sich auch auf die Investitionen am Standort Deutschland aus. 22Prozent der befragten BVMed-Unternehmen verringern ihre Investitionen gegenüberdem Vorjahr, 19 Prozent erhöhen ihre Investitionen. Knapp ein Drittel derbefragten Unternehmen (31 Prozent) verlagern Investitionen ins Ausland, davon 15Prozent ins EU-Ausland und 10 Prozent in die USA.Die Zeiten, in denen das europäische Regulierungssystem für Medizinprodukte(MDR) dem US-amerikanischen FDA-System überlegen war, sind lange vorbei. Daszeigt auch die BVMed-Herbstumfrage. Eine deutliche Mehrheit von 56 Prozent derUnternehmen präferieren das FDA-System. Nur 14 Prozent der BVMed-Mitglieder