Mit Quanteninspiration gegen den drohenden Verkehrsinfarkt
ein wichtiger Schritt zu live-optimierten Straßennetzen (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint
unterstützt als Auftragnehmer die DLR Quantencomputing-Initiative des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Bereich des Straßenverkehrs mit Schwerpunkt
auf der optimierten Ampelsteuerung.
Quantencomputer gelten als Schlüsseltechnologie für die Zukunft und bergen ein
enormes Potenzial. Laut den Roadmaps der Hardwarehersteller kann dieses aber
erst in den kommenden Jahren realisiert werden. Doch können wir bereits heute
von diesen quanteninspirierten Ansätzen auf gewöhnlicher Computerhardware
profitieren? Kann man einen fließenden Übergang für die nächsten Jahre schaffen,
um mit geringem Aufwand jeweils neueste Erkenntnisse und Fähigkeiten zu nutzen?
Funktionieren derartige Ansätze sogar im Realbetrieb einer Verkehrssteuerung?
Für diese ambitionierten Ziele hat die DLR Quantencomputing-Initiative (DLR QCI)
entsprechende Aufgaben des Projektes "QI-TraSiCo" (Quantum-Inspired Traffic
Signal Control) an die Management- und Technologieberatung BearingPoint
vergeben. Dies ist nach QCMobility | Maritim (https://www.bearingpoint.com/de-de
/ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/quantencompu
ter-bewegung-binnenschifffahrt/) ein weiteres zukunftsweisendes Projekt von
BearingPoint, um Verkehrsflüsse mithilfe von Quantencomputing effizienter zu
gestalten.
Weniger Staus, geringere Wartezeiten und eine bessere Umweltbilanz
Die Umsetzung ist in einem realen Testfeld in Augsburg vorgesehen, wo die
Ampelanlagen erstmals im Live-Betrieb digital gesteuert werden sollen. Über
mehrere Straßenkreuzungen hinweg wird demnach der Verkehrsfluss kontinuierlich
und automatisiert analysiert. Das System passt die Ampelschaltungen in Echtzeit
an die aktuelle Verkehrssituation an und optimiert somit den Verkehrsfluss. Ziel
ist, durch diese intelligente Steuerung Staus, Wartezeiten und Umweltbelastungen
deutlich zu reduzieren. Außerdem werden Radfahrer:innen und Fußgänger:innen
gezielt berücksichtigt, um eine moderne, urbane und multimodale Mobilität zu
fördern.
Technologischer Durchbruch für intelligente Ampeln
Bislang ist die Live-Optimierung von Straßennetzwerken mit einer Vielzahl von
Lichtsignalanlagen eine große Herausforderung. Optimierungsansätze für netzweite
Steuerungen sind zwar bekannt, waren jedoch bislang nicht mit hinreichender
Qualität in Echtzeit ausführbar, da klassische Verkehrsrechner nur eine
beschränkte Rechenleistung besitzen. Das Quantencomputing bietet hier ganz neue
