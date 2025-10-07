    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mit Quanteninspiration gegen den drohenden Verkehrsinfarkt

    ein wichtiger Schritt zu live-optimierten Straßennetzen (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint
    unterstützt als Auftragnehmer die DLR Quantencomputing-Initiative des Deutschen
    Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Bereich des Straßenverkehrs mit Schwerpunkt
    auf der optimierten Ampelsteuerung.

    Quantencomputer gelten als Schlüsseltechnologie für die Zukunft und bergen ein
    enormes Potenzial. Laut den Roadmaps der Hardwarehersteller kann dieses aber
    erst in den kommenden Jahren realisiert werden. Doch können wir bereits heute
    von diesen quanteninspirierten Ansätzen auf gewöhnlicher Computerhardware
    profitieren? Kann man einen fließenden Übergang für die nächsten Jahre schaffen,
    um mit geringem Aufwand jeweils neueste Erkenntnisse und Fähigkeiten zu nutzen?
    Funktionieren derartige Ansätze sogar im Realbetrieb einer Verkehrssteuerung?
    Für diese ambitionierten Ziele hat die DLR Quantencomputing-Initiative (DLR QCI)
    entsprechende Aufgaben des Projektes "QI-TraSiCo" (Quantum-Inspired Traffic
    Signal Control) an die Management- und Technologieberatung BearingPoint
    vergeben. Dies ist nach QCMobility | Maritim (https://www.bearingpoint.com/de-de
    /ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/quantencompu
    ter-bewegung-binnenschifffahrt/) ein weiteres zukunftsweisendes Projekt von
    BearingPoint, um Verkehrsflüsse mithilfe von Quantencomputing effizienter zu
    gestalten.

    Weniger Staus, geringere Wartezeiten und eine bessere Umweltbilanz

    Die Umsetzung ist in einem realen Testfeld in Augsburg vorgesehen, wo die
    Ampelanlagen erstmals im Live-Betrieb digital gesteuert werden sollen. Über
    mehrere Straßenkreuzungen hinweg wird demnach der Verkehrsfluss kontinuierlich
    und automatisiert analysiert. Das System passt die Ampelschaltungen in Echtzeit
    an die aktuelle Verkehrssituation an und optimiert somit den Verkehrsfluss. Ziel
    ist, durch diese intelligente Steuerung Staus, Wartezeiten und Umweltbelastungen
    deutlich zu reduzieren. Außerdem werden Radfahrer:innen und Fußgänger:innen
    gezielt berücksichtigt, um eine moderne, urbane und multimodale Mobilität zu
    fördern.

    Technologischer Durchbruch für intelligente Ampeln

    Bislang ist die Live-Optimierung von Straßennetzwerken mit einer Vielzahl von
    Lichtsignalanlagen eine große Herausforderung. Optimierungsansätze für netzweite
    Steuerungen sind zwar bekannt, waren jedoch bislang nicht mit hinreichender
    Qualität in Echtzeit ausführbar, da klassische Verkehrsrechner nur eine
    beschränkte Rechenleistung besitzen. Das Quantencomputing bietet hier ganz neue
