ein wichtiger Schritt zu live-optimierten Straßennetzen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPointunterstützt als Auftragnehmer die DLR Quantencomputing-Initiative des DeutschenZentrums für Luft- und Raumfahrt im Bereich des Straßenverkehrs mit Schwerpunktauf der optimierten Ampelsteuerung.Quantencomputer gelten als Schlüsseltechnologie für die Zukunft und bergen einenormes Potenzial. Laut den Roadmaps der Hardwarehersteller kann dieses abererst in den kommenden Jahren realisiert werden. Doch können wir bereits heutevon diesen quanteninspirierten Ansätzen auf gewöhnlicher Computerhardwareprofitieren? Kann man einen fließenden Übergang für die nächsten Jahre schaffen,um mit geringem Aufwand jeweils neueste Erkenntnisse und Fähigkeiten zu nutzen?Funktionieren derartige Ansätze sogar im Realbetrieb einer Verkehrssteuerung?Für diese ambitionierten Ziele hat die DLR Quantencomputing-Initiative (DLR QCI)entsprechende Aufgaben des Projektes "QI-TraSiCo" (Quantum-Inspired TrafficSignal Control) an die Management- und Technologieberatung BearingPointvergeben. Dies ist nach QCMobility | Maritim (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/quantencomputer-bewegung-binnenschifffahrt/) ein weiteres zukunftsweisendes Projekt vonBearingPoint, um Verkehrsflüsse mithilfe von Quantencomputing effizienter zugestalten.Weniger Staus, geringere Wartezeiten und eine bessere UmweltbilanzDie Umsetzung ist in einem realen Testfeld in Augsburg vorgesehen, wo dieAmpelanlagen erstmals im Live-Betrieb digital gesteuert werden sollen. Übermehrere Straßenkreuzungen hinweg wird demnach der Verkehrsfluss kontinuierlichund automatisiert analysiert. Das System passt die Ampelschaltungen in Echtzeitan die aktuelle Verkehrssituation an und optimiert somit den Verkehrsfluss. Zielist, durch diese intelligente Steuerung Staus, Wartezeiten und Umweltbelastungendeutlich zu reduzieren. Außerdem werden Radfahrer:innen und Fußgänger:innengezielt berücksichtigt, um eine moderne, urbane und multimodale Mobilität zufördern.Technologischer Durchbruch für intelligente AmpelnBislang ist die Live-Optimierung von Straßennetzwerken mit einer Vielzahl vonLichtsignalanlagen eine große Herausforderung. Optimierungsansätze für netzweiteSteuerungen sind zwar bekannt, waren jedoch bislang nicht mit hinreichenderQualität in Echtzeit ausführbar, da klassische Verkehrsrechner nur einebeschränkte Rechenleistung besitzen. Das Quantencomputing bietet hier ganz neue