ACV ist Testsieger im Kfz-Schutzbrief-Vergleich der Fachzeitschrift auto motor und sport (FOTO)

Köln (ots) - Unabhängiger Vergleich zeichnet ACV Premiumtarif mit "Sehr gut" und

höchster Punktzahl aus



Der ACV Automobil-Club Verkehr hat im aktuellen Kfz-Schutzbrief-Vergleich der

Fachzeitschrift auto motor und sport die Spitzenposition erreicht. Im erstmals

durchgeführten Test der Magazins überzeugte der Club mit seinem Premiumtarif,

der die Gesamtnote "Sehr gut" erhielt und mit 244 Punkten die höchste Bewertung

im Wettbewerb erzielte.



Am Vergleich nahmen zehn große Automobilclubs und zwei Versicherer teil.

Bewertet wurden ausschließlich Premiumtarife mit umfassendem Schutz für die

ganze Familie. Grundlage der Auswertung waren 46 Einzelkriterien aus den

Bereichen Geltungsbereich, Mobilitätsschutz für Pkw, Reise- und Zweiradschutz,

Serviceleistungen sowie Zuschüsse und Jahresgebühr. Berücksichtigt wurden nur

Anbieter, deren Leistungen unabhängig vom Abschluss einer Kfz-Versicherung

erhältlich sind.



"Die Auszeichnung durch auto motor und sport bestätigt unseren eigenen Anspruch:

Der ACV will der Automobilclub mit dem besten Preis-Leistungs-Angebot sein. Sie

sendet zugleich ein klares Signal: Wer im mobilen Leben Hilfe braucht, kann auf

uns zählen - weit über die klassische Pannen- und Unfallhilfe hinaus" erklärt

ACV Geschäftsführer Holger Küster.



Der vollständige Artikel zum Schutzbrief-Vergleich ist auf der Website

(https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/kfz-schutzbriefe-im-vergleich/) von

auto motor und sport abrufbar.



