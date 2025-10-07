    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ACV ist Testsieger im Kfz-Schutzbrief-Vergleich der Fachzeitschrift auto motor und sport (FOTO)

    Köln (ots) - Unabhängiger Vergleich zeichnet ACV Premiumtarif mit "Sehr gut" und
    höchster Punktzahl aus

    Der ACV Automobil-Club Verkehr hat im aktuellen Kfz-Schutzbrief-Vergleich der
    Fachzeitschrift auto motor und sport die Spitzenposition erreicht. Im erstmals
    durchgeführten Test der Magazins überzeugte der Club mit seinem Premiumtarif,
    der die Gesamtnote "Sehr gut" erhielt und mit 244 Punkten die höchste Bewertung
    im Wettbewerb erzielte.

    Am Vergleich nahmen zehn große Automobilclubs und zwei Versicherer teil.
    Bewertet wurden ausschließlich Premiumtarife mit umfassendem Schutz für die
    ganze Familie. Grundlage der Auswertung waren 46 Einzelkriterien aus den
    Bereichen Geltungsbereich, Mobilitätsschutz für Pkw, Reise- und Zweiradschutz,
    Serviceleistungen sowie Zuschüsse und Jahresgebühr. Berücksichtigt wurden nur
    Anbieter, deren Leistungen unabhängig vom Abschluss einer Kfz-Versicherung
    erhältlich sind.

    "Die Auszeichnung durch auto motor und sport bestätigt unseren eigenen Anspruch:
    Der ACV will der Automobilclub mit dem besten Preis-Leistungs-Angebot sein. Sie
    sendet zugleich ein klares Signal: Wer im mobilen Leben Hilfe braucht, kann auf
    uns zählen - weit über die klassische Pannen- und Unfallhilfe hinaus" erklärt
    ACV Geschäftsführer Holger Küster.

    Der vollständige Artikel zum Schutzbrief-Vergleich ist auf der Website
    (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/kfz-schutzbriefe-im-vergleich/) von
    auto motor und sport abrufbar.

    Pressekontakt:

    Philipp Mathey
    Pressesprecher
    ACV Automobil-Club Verkehr
    An der Wachsfabrik 5
    50996 Köln
    Tel.: 02236 94 98 104
    mailto:mathey@acv.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116025/6132520
    OTS: ACV Automobil-Club Verkehr



    Verfasst von news aktuell
