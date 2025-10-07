Reclay und Circular Pro erleichtern deutschen Unternehmen die EPR-Compliance in Österreich (FOTO)

Herborn (ots) - Die wachsende Komplexität europäischer Verpackungsvorschriften

stellt Unternehmen vor immense Herausforderungen. Circular Pro

(https://circular-pro.com/de/) - die neue Plattform aus der Unternehmensgruppe,

zu der auch Reclay gehört - reduziert den Verwaltungsaufwand für verpflichtete

Unternehmen deutlich und vereinfacht die Erfüllung komplexer Gesetzesvorgaben in

ganz Europa. Die innovative Technologie hat ihren internationalen Roll-out nun

in Österreich gestartet.



Deutsche Unternehmen, die Produkte nach Österreich exportieren, können ihre

gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Erweiterten Produzentenverantwortung

(Extended Producer Responsibility, EPR) ab sofort vollständig digital abwickeln.

Circular Pro bietet eine zentrale Plattform, die Verpackungslizenzierung,

Bevollmächtigungsservice und Beratung vereint - und das mit deutlich reduziertem

bürokratischem Aufwand.









Für viele deutsche Unternehmen bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

aus dem EPR-Umfeld in Österreich bisher einen hohen administrativen Aufwand und

unsichere Prozesse. Circular Pro reduziert diese Komplexität und sorgt für volle

unkomplizierte Compliance.



"Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die komplexen und unüberschaubaren

Vorgaben im Umfeld von Herstellerverantwortung und Kreislaufwirtschaft

unterliegen, eine einfache und zentrale Lösung brauchen", erklärt Christian Abl,

Geschäftsführer der Circular Pro GmbH sowie Geschäftsführer bei Reclay. "Unsere

Plattform bietet den Unternehmen vollständig digitalisierte Prozesse kombiniert

mit echter, internationaler Expertise und ermöglicht mit ihren Lösungen eine

schnelle, effiziente und rechtssichere Abwicklung".



Erfolgreicher Start in der Softlaunch-Phase



Bereits in einer Softlaunch-Phase Anfang 2025 nutzten mehrere hundert

Unternehmen die Plattform, wodurch ein sechsstelliger Umsatz generiert wurde. Zu

den zufriedenen Kunden von Circular Pro zählt auch die Uniprox GmbH & Co. KG,

Teil der Bauerfeind-Gruppe.



"Die Zusammenarbeit mit Circular Pro hat uns in den vergangenen Monaten gerade

auf dem österreichischen Markt sehr geholfen, um im Themen-Dschungel der EPR den

Durchblick zu finden und unsere Aufgaben anzugehen", freut sich Nicole Ruttmann,

Regulatory Affairs Manager im Produkt- und Zulassungsmanagement bei Uniprox GmbH

& Co. KG.



Das Unternehmen der Bauerfeind-Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung,

Herstellung und den Vertrieb von orthopädischen Hilfsmitteln und bewältigt über

Circular Pro u. a. die Lizenzierung in Verkehr gebrachter Verpackungsmengen in Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Digitale Lösung für komplexe VorgabenFür viele deutsche Unternehmen bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgabenaus dem EPR-Umfeld in Österreich bisher einen hohen administrativen Aufwand undunsichere Prozesse. Circular Pro reduziert diese Komplexität und sorgt für volleunkomplizierte Compliance."Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die komplexen und unüberschaubarenVorgaben im Umfeld von Herstellerverantwortung und Kreislaufwirtschaftunterliegen, eine einfache und zentrale Lösung brauchen", erklärt Christian Abl,Geschäftsführer der Circular Pro GmbH sowie Geschäftsführer bei Reclay. "UnserePlattform bietet den Unternehmen vollständig digitalisierte Prozesse kombiniertmit echter, internationaler Expertise und ermöglicht mit ihren Lösungen eineschnelle, effiziente und rechtssichere Abwicklung".Erfolgreicher Start in der Softlaunch-PhaseBereits in einer Softlaunch-Phase Anfang 2025 nutzten mehrere hundertUnternehmen die Plattform, wodurch ein sechsstelliger Umsatz generiert wurde. Zuden zufriedenen Kunden von Circular Pro zählt auch die Uniprox GmbH & Co. KG,Teil der Bauerfeind-Gruppe."Die Zusammenarbeit mit Circular Pro hat uns in den vergangenen Monaten geradeauf dem österreichischen Markt sehr geholfen, um im Themen-Dschungel der EPR denDurchblick zu finden und unsere Aufgaben anzugehen", freut sich Nicole Ruttmann,Regulatory Affairs Manager im Produkt- und Zulassungsmanagement bei Uniprox GmbH& Co. KG.Das Unternehmen der Bauerfeind-Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung,Herstellung und den Vertrieb von orthopädischen Hilfsmitteln und bewältigt überCircular Pro u. a. die Lizenzierung in Verkehr gebrachter Verpackungsmengen in