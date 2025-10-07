Reclay und Circular Pro erleichtern deutschen Unternehmen die EPR-Compliance in Österreich (FOTO)
Herborn (ots) - Die wachsende Komplexität europäischer Verpackungsvorschriften
stellt Unternehmen vor immense Herausforderungen. Circular Pro
(https://circular-pro.com/de/) - die neue Plattform aus der Unternehmensgruppe,
zu der auch Reclay gehört - reduziert den Verwaltungsaufwand für verpflichtete
Unternehmen deutlich und vereinfacht die Erfüllung komplexer Gesetzesvorgaben in
ganz Europa. Die innovative Technologie hat ihren internationalen Roll-out nun
in Österreich gestartet.
Deutsche Unternehmen, die Produkte nach Österreich exportieren, können ihre
gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Erweiterten Produzentenverantwortung
(Extended Producer Responsibility, EPR) ab sofort vollständig digital abwickeln.
Circular Pro bietet eine zentrale Plattform, die Verpackungslizenzierung,
Bevollmächtigungsservice und Beratung vereint - und das mit deutlich reduziertem
bürokratischem Aufwand.
Digitale Lösung für komplexe Vorgaben
Für viele deutsche Unternehmen bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
aus dem EPR-Umfeld in Österreich bisher einen hohen administrativen Aufwand und
unsichere Prozesse. Circular Pro reduziert diese Komplexität und sorgt für volle
unkomplizierte Compliance.
"Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die komplexen und unüberschaubaren
Vorgaben im Umfeld von Herstellerverantwortung und Kreislaufwirtschaft
unterliegen, eine einfache und zentrale Lösung brauchen", erklärt Christian Abl,
Geschäftsführer der Circular Pro GmbH sowie Geschäftsführer bei Reclay. "Unsere
Plattform bietet den Unternehmen vollständig digitalisierte Prozesse kombiniert
mit echter, internationaler Expertise und ermöglicht mit ihren Lösungen eine
schnelle, effiziente und rechtssichere Abwicklung".
Erfolgreicher Start in der Softlaunch-Phase
Bereits in einer Softlaunch-Phase Anfang 2025 nutzten mehrere hundert
Unternehmen die Plattform, wodurch ein sechsstelliger Umsatz generiert wurde. Zu
den zufriedenen Kunden von Circular Pro zählt auch die Uniprox GmbH & Co. KG,
Teil der Bauerfeind-Gruppe.
"Die Zusammenarbeit mit Circular Pro hat uns in den vergangenen Monaten gerade
auf dem österreichischen Markt sehr geholfen, um im Themen-Dschungel der EPR den
Durchblick zu finden und unsere Aufgaben anzugehen", freut sich Nicole Ruttmann,
Regulatory Affairs Manager im Produkt- und Zulassungsmanagement bei Uniprox GmbH
& Co. KG.
Das Unternehmen der Bauerfeind-Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung,
Herstellung und den Vertrieb von orthopädischen Hilfsmitteln und bewältigt über
Circular Pro u. a. die Lizenzierung in Verkehr gebrachter Verpackungsmengen in
