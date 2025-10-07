Resolution Investors lanciert Vorzeigestrategie Core Global Equity mit Investitionen in hochwertige Aktiengesellschaften, die von der Klimawende profitieren dürften

Die Strategie stellt traditionelle Ansätze öffentlich gehandelter Aktien für Klimainvestitionen auf den Kopf und bringt Kernkompetenzen, Qualität und Klima in Einklang; erfahrenes Managementteam mit mehr als 100 Jahren Erfahrung

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2025 / Resolution Investors LLP („Resolution“), eine Investmentfirma, die sich darauf konzentriert, durch diszipliniertes, qualitativ hochwertiges Investieren die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, gab heute die Einführung ihrer Vorzeigestrategie Core Global Equity bekannt. Resolution beabsichtigt, ein neues Paradigma für klimaorientierte Investitionen in börsennotierte Aktien zu etablieren, das auf der Überzeugung basiert, dass die Dekarbonisierung Branchen und Märkte umgestalten und erhebliches Potenzial zur Erwirtschaftung strukturellen Alphas schaffen wird.

Die Strategie Core Global Equity kombiniert eine überzeugende, qualitativ hochwertige Aktienauswahl mit strengen Klimakriterien, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus 30 börsennotierten Unternehmen aus den meisten Sektoren zu erstellen und den MSCI World Index als Benchmark zu nutzen. Die Strategie wurde im OGAW-Format gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR mit täglicher Liquidität aufgelegt, wobei ein US-Onshore-Vehikel folgen soll.

Die Gründungsgesellschafter von Resolution sind versierte Investoren mit langjähriger Erfahrung als erfolgreiche Portfoliomanager und Analysten für Strategien in öffentlich gehandelten Aktien bei führenden globalen Institutionen. Zum Team gehören Portfoliomanager David Lowish, die Co-Portfoliomanager und Analysten Andrew Mobbs, Akhil Monappa und Guy Joseph, Chief Operating Officer Phillip Harris und Director of Climate Research Rob Brown. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen aus ihrer bisherigen Zusammenarbeit, einschließlich vier ehemaliger Partner von Generation Investment Management und zwei Mitbegründern von Atlas Impact Partners.

„Wir sind Core-Equity-Manager und haben erkannt, dass die Klimawende zukünftig einer der entscheidenden Treiber der Weltwirtschaft sein wird“, sagte Portfoliomanager David Lowish. „Resolution wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die öffentlichen Märkte beträchtliche und weitgehend ungenutzte Alpha-Chancen bieten. Unser Investmentansatz kombiniert eine disziplinierte Fundamentalanalyse mit einer strengen Bewertung der Maßnahmen von Unternehmen, die sich aktiv für eine CO2-arme Zukunft positionieren. Hochwertige Unternehmen, die diese Wende anführen, sowie solche, die Lösungen zur Beschleunigung einer Netto-Null-Wirtschaft anbieten, bieten spannende Chancen für überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen.“