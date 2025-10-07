    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group
    JPMORGAN stuft DWS auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS vor Quartalszahlen von 57,50 auf 57,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld etwas höher erwarteter Nettozuflüsse im laufenden Jahr habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 marginal hochgeschraubt, schrieb Angeliki Bairaktari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzung für den Vorsteuergewinn der Fondsgesellschaft im dritten Jahresviertel liege 4 Prozent unter dem Vorquartal, aber 12 Prozent über dem Vorjahreswert./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:14 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Angeliki Bairaktari
    Analysiertes Unternehmen: DWS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 57,70
    Kursziel alt: 57,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



