Bikeleasing-Gruppe investiert in US-Unternehmen Ridepanda / Dienstrad-Anbieter geht weiter auf Expansionskurs (FOTO)

Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe beteiligt sich am US-amerikanischen

Unternehmen Ridepanda. Mit der strategischen Investition will Bikeleasing seine

internationale Expansion vorantreiben sowie die eigenen Erfahrungen aus dem

Dienstrad-Leasing-Geschäft in den Vereinigten Staaten einbringen.



Ridepanda betreibt in den USA eine digitale Plattform, über die Arbeitgeber

ihren Angestellten die Nutzung von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern im

Abo-Modell in Form eines Mitarbeiter-Benefits ermöglichen können. Damit verfolgt

das Unternehmen eine ähnliche Mission wie Bikeleasing in Deutschland und

Österreich: nachhaltige Mobilität für möglichst viele Beschäftigte zugänglich zu

machen.





Synergien und gemeinsame Vision der Mobilität



"Ridepanda agiert in einem Umfeld, das großes Wachstumspotenzial bietet. Mit

unserer Beteiligung wollen wir wertvolle Synergien schaffen, indem wir unsere

Expertise aus dem Dienstrad-Leasing einbringen. Das Unternehmen ist wie wir

innovativ und digital getrieben und uns beide verbindet die gemeinsame Vision,

Fahrräder als Mitarbeiter-Benefit zu etablieren und die Zukunft der Mobilität zu

gestalten", sagt Othmane Khelil, Co-CEO und

Internationalisierungs-Verantwortlicher der Bikeleasing-Gruppe.



Stärkung der Marktposition



Mit der Beteiligung unterstreicht Bikeleasing seine Rolle als einer der

führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing und bekräftigt zugleich seinen

Anspruch, neue Geschäftsfelder zu erschließen und internationale Märkte aktiv

mitzugestalten.



Über die Bikeleasing-Gruppe



Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige

Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter

ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG,

der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH

& Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.



Mehr als 80.000 Unternehmen mit über 3,9 Millionen Mitarbeitenden vertrauen

bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende

Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom

Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über

steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger,

qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.



An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg,

Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - treiben über 500

Mitarbeitende den Ausbau nachhaltiger Mobilität voran und machen attraktive

Benefits für Unternehmen und Mitarbeiter ganz einfach zugänglich.



Pressekontakt:



Linda Volkmann

Head of Communications

E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de

Telefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104

https://bikeleasing.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166262/6132559

OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG







