    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bikeleasing-Gruppe investiert in US-Unternehmen Ridepanda / Dienstrad-Anbieter geht weiter auf Expansionskurs (FOTO)

    Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe beteiligt sich am US-amerikanischen
    Unternehmen Ridepanda. Mit der strategischen Investition will Bikeleasing seine
    internationale Expansion vorantreiben sowie die eigenen Erfahrungen aus dem
    Dienstrad-Leasing-Geschäft in den Vereinigten Staaten einbringen.

    Ridepanda betreibt in den USA eine digitale Plattform, über die Arbeitgeber
    ihren Angestellten die Nutzung von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern im
    Abo-Modell in Form eines Mitarbeiter-Benefits ermöglichen können. Damit verfolgt
    das Unternehmen eine ähnliche Mission wie Bikeleasing in Deutschland und
    Österreich: nachhaltige Mobilität für möglichst viele Beschäftigte zugänglich zu
    machen.

    Synergien und gemeinsame Vision der Mobilität

    "Ridepanda agiert in einem Umfeld, das großes Wachstumspotenzial bietet. Mit
    unserer Beteiligung wollen wir wertvolle Synergien schaffen, indem wir unsere
    Expertise aus dem Dienstrad-Leasing einbringen. Das Unternehmen ist wie wir
    innovativ und digital getrieben und uns beide verbindet die gemeinsame Vision,
    Fahrräder als Mitarbeiter-Benefit zu etablieren und die Zukunft der Mobilität zu
    gestalten", sagt Othmane Khelil, Co-CEO und
    Internationalisierungs-Verantwortlicher der Bikeleasing-Gruppe.

    Stärkung der Marktposition

    Mit der Beteiligung unterstreicht Bikeleasing seine Rolle als einer der
    führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing und bekräftigt zugleich seinen
    Anspruch, neue Geschäftsfelder zu erschließen und internationale Märkte aktiv
    mitzugestalten.

    Über die Bikeleasing-Gruppe

    Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige
    Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter
    ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG,
    der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH
    & Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.

    Mehr als 80.000 Unternehmen mit über 3,9 Millionen Mitarbeitenden vertrauen
    bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende
    Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom
    Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über
    steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger,
    qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.

    An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg,
    Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - treiben über 500
    Mitarbeitende den Ausbau nachhaltiger Mobilität voran und machen attraktive
    Benefits für Unternehmen und Mitarbeiter ganz einfach zugänglich.

    Pressekontakt:

    Linda Volkmann
    Head of Communications
    E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de
    Telefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104
    https://bikeleasing.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166262/6132559
    OTS: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bikeleasing-Gruppe investiert in US-Unternehmen Ridepanda / Dienstrad-Anbieter geht weiter auf Expansionskurs (FOTO) Die Bikeleasing-Gruppe beteiligt sich am US-amerikanischen Unternehmen Ridepanda. Mit der strategischen Investition will Bikeleasing seine internationale Expansion vorantreiben sowie die eigenen Erfahrungen aus dem Dienstrad-Leasing-Geschäft in den …