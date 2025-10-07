Graphite One: Strategische Investition von Doyon & Aleut!
Doyon Limited und Aleut investieren 5 Millionen US-Dollar in Graphite One, um die Entwicklung von Graphite Creek zu unterstützen und erneuerbare Energien in Alaska voranzutreiben.
- Doyon Limited und Aleut investieren insgesamt 5 Millionen US-Dollar in Graphite One zur Unterstützung der Lagerstättenererschließung "Graphite Creek".
- Die Investition erfolgt durch eine Privatplatzierung von 8.514.024 Einheiten zu einem Preis von 0,82 C$ pro Einheit, was einen Bruttoerlös von 5 Millionen US-Dollar ergibt.
- Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der den Erwerb weiterer Aktien zu einem Preis von 1,03 C$ innerhalb von drei Jahren ermöglicht.
- Der Erlös wird für Umweltstudien und Genehmigungsverfahren sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
- Graphite One plant eine integrierte Lieferkette für Graphitprodukte, insbesondere für Lithium-Ionen-Batterien, und hat bereits bedeutende Darlehensinteressen von der EXIM Bank erhalten.
- Doyon und Aleut betonen die Bedeutung der Investition für die Entwicklung erneuerbarer Energien und die Schaffung von wirtschaftlichen Chancen in Alaska.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Graphite One ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Graphite One lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7220EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,14 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7380EUR das entspricht einem Plus von +2,22 % seit der Veröffentlichung.
