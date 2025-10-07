    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Deutlicher Kurssprung bei der D-Wave Quantum Aktie - 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die D-Wave Quantum Aktie bisher um +8,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.

    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

    D-Wave Quantum Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Mit einer Performance von +8,80 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von D-Wave Quantum über einen Zuwachs von +113,38 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +40,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +129,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von D-Wave Quantum +262,44 % gewonnen.

    D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +40,28 %
    1 Monat +129,63 %
    3 Monate +113,38 %
    1 Jahr +3.211,48 %

    Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

    Es gibt 339 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,90 Mrd. wert.

    D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?


    Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    D-Wave Quantum

    +7,59 %
    +40,28 %
    +129,63 %
    +113,38 %
    +3.211,48 %
    +267,27 %
    +165,43 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9



