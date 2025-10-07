Wirtschaft
Dax stagniert am Mittag - Optimismus schrumpft vor Berichtssaison
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.430 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.
"Die Marktteilnehmer stehen derzeit an den Seitenlinien und warten auf weitere Handelsimpulse", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Insbesondere Gewinnmitnahmen belasten die Aktien von Bayer, BMW und Infineon. Auf der Gewinnerseite befinden sich u.a. die Titel von SAP, Adidas und Symrise. Auch die Vertreter der defensiven Branchen, wie Deutsche Börse und Deutsche Telekom, stützen derzeit noch den Gesamtmarkt."
"Die Marktteilnehmer stehen derzeit an den Seitenlinien und warten auf weitere Handelsimpulse", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Insbesondere Gewinnmitnahmen belasten die Aktien von Bayer, BMW und Infineon. Auf der Gewinnerseite befinden sich u.a. die Titel von SAP, Adidas und Symrise. Auch die Vertreter der defensiven Branchen, wie Deutsche Börse und Deutsche Telekom, stützen derzeit noch den Gesamtmarkt."
Anzeige
Präsentiert von
"Der Optimismus scheint sich im Vorfeld der bald beginnenden Berichtssaison langsam zu verflüchtigen und der Frage nach den Bewertungsständen, der Aktienmärkte in den USA und Europa Platz zu machen", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1672 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8568 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.957 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 109,00 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,32 US-Dollar, das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1672 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8568 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.957 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 109,00 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,32 US-Dollar, das waren 15 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
OttoNormal55 schrieb 02.10.25, 09:31
mitdiskutieren »
Um das mal "aus dem Off" und aus meiner Sicht zu beantworten: Bitte unbedingt weiter posten! Vielen Dank. Ich bin sehr an deiner bzw. grundsätzlich an der Meinung anderer interessiert. Vor allem in Bezug auf Kapitalmarktthemen unterliegt man gern psychologischen Effekten, die dem Erfolg im Weg stehen können (confirmation bias bzw. selektive Wahrnehmung, usw.).
Reflektion und das Auseinandersetzen mit möglichst vielen Perspektiven und Ansichten ist in der Hinsicht immer hilfreich.
("Baumann ist ein Verbrecher!111!1!" und ähnliche Posts sind davon explizit ausgeschlossen - die braucht es nicht)
Dronach1983 schrieb 02.10.25, 08:51
mitdiskutieren »
Wenn es nervt lass ich es ein! Es ist doch brandaktuell! Guckt euch an wie exakt die wieder in diesem erkannten Trendkanal verläuft. Seit April sind die Linien immer gleich. 2 störende Gaps unten gelassen. Sind sie wirklich störend? Das untere Gap ist "unecht" die Kerzendochte überschneiden sich. Das zweite Gap ist groß genug und liegt so, dass man auch grob ein breakawaygap erkennen könnte.
(diese Gaps werden nicht unbedingt geschlossen / man kann da seinen SL setzen weil wenn es geschlossen wird war es doch kein breakawaygap ?!)
Außerdem sind meine letzten Marken:
~ 29,- wurde seit 22.08. 4 mal richtig getestet. Da waren wir seit über 1 Monat nicht mehr drüber!
~ 29,60 Trendkanal Mittellinie
~ 29,83 oberes bollinger Band im Wochenchart (gestern noch 29,69) (über dem Band den Schlusskurs haben wäre super bullish)
29,78 Top der Juli Monatskerze (Hochpunkt seit 10.10.2024)
die ist also gestern noch und schon durch alles durch wie Butter. Und das trifft sich dann alles noch an der 30,-EURO Marke? Was gibt das bloß. 31,- / 32,- / 40,-
(Wenn das nicht weiter buttert ist das hier ein Widerstandsnest!)
Denkt an den Stop-Loss je nach eurer Risikoneigung!
In der aktuellen Situationen hat Bayer nie den sterbenden Schwan gemacht oder die Chartformation komplett abgebrochen. Das ist immer erst nach erreichen der oberen Trendkanalbegenzung passiert. Wenn sie das noch mal so machen möchte, liegt das Ziel jetzt aber bei ab und über 32,-€ !!
Um das noch abzurunden zeigen MACD und RSI Signale in der Zeiteinheit:
Monat - sehr long mit viel Luft nach oben
Woche - wird jetzt ein Kaufsignal zeigen oder abbrechen!
Tag - noch etwas Luft nach oben in beiden Indikatoren
4h und darunter - alles total überhitzt!
Btw. ... dieser Trendkanal den ich da immer male steigt pro Woche um 25 Cent an 😶
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24458/board/20251002075554-bayerexakt.png
Dronach1983 schrieb 01.10.25, 09:05
mitdiskutieren »
Bayer! ZIEH! 😀
Bayer 28,95€ 01.10.2025 9 Uhr
Pfizer und Trump da geht was! Das pusht gerade!
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/pfizer-dreijaehriger-zollaufschub-durch-deal-mit-trump-a-dafc15da-1315-4441-9fbe-dbffc61d790d
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte