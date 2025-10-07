DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer dürfte ein organisches Wachstum von 3 Prozent ausweisen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) erwartet er bei 16,3 Prozent./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



