Buchvorstellung "Wirtschaftswende jetzt!" mit allen Fakten aus dem

"Wirtschaftsreport" am 28. Oktober, 18 Uhr, im Presseclub München:

http://www.diplomatic-council.org/de/wirtschaftswende





Deutschland läuft Gefahr, zur Industrienation zweiter Klasse abzusteigen, wennes nicht zügig gelingt, die Deindustrialisierung des Landes zu stoppen.Gleichzeitig muss die digitale Kompetenz Deutschlands deutlich gesteigertwerden, um die Transformation von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaftzu schaffen. Das sind Schlüsselaussagen des neuen Buches "Wirtschaftswendejetzt!" (ISBN 978-3-98674-149-5), das zehn der renommiertesten Interim ManagerDeutschlands gemeinsam verfasst haben: Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn,Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen,Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl. Auf über 200 Seitenbreiten sie einen "Fahrplan für Deutschlands Zukunft" aus.Erschienen ist das Buch im Verlag der Denkfabrik Diplomatic Council, die zumengsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört, in Zusammenarbeit mit UnitedInterim, der mit über 12.000 registrierten Interim Managern größten Communityfür Interim Manager. Herausgeber ist Dr. Harald Schönfeld, der alsGeschäftsführer von United Interim und butterflymanager, einer auf dieVermittlung von Interim Managern spezialisierten Personalberatung, imDauerkontakt mit Führungskräften auf Zeit in fast allen Branchen steht. Er istzudem Akademischer Direktor der Future Academy des Diplomatic Council, die alseinzige Institution die international anerkannte Ausbildung zum "CertifiedInterim Manager" mit UN Consultative Status anbietet.Geballte Kompetenz von 550 Interim ManagernDie zehn Buchautoren - durchweg langjährig profilierte Interim Manager - stützenihre Analysen und Aussagen nicht allein auf ihre eigenen Erfahrungen, sondernauf eine von United Interim organisierte Umfrage unter 550 Interim Managern.Diese Berufsgruppe gilt als "Seismographen der Wirtschaft", weil sie alstemporäre Führungskräfte von Unternehmen in Transitionsphasen geholt werden.