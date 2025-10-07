Neues Buch
"Wirtschaftswende jetzt!"
Berlin (ots) - Zehn der renommiertesten Interim Manager Deutschlands haben
zusammen ein Buch geschrieben: "Wirtschaftswende jetzt!" (ISBN
978-3-98674-149-5). Auf über 200 Seiten breiten Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin,
Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny
van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl einen
"Fahrplan für Deutschlands Zukunft" aus. Herausgeber ist Dr. Harald Schönfeld,
der als Vordenker und Impulsgeber im Interim Management gilt.
Buchvorstellung "Wirtschaftswende jetzt!" mit allen Fakten aus dem
"Wirtschaftsreport" am 28. Oktober, 18 Uhr, im Presseclub München:
http://www.diplomatic-council.org/de/wirtschaftswende
Deutschland läuft Gefahr, zur Industrienation zweiter Klasse abzusteigen, wenn
es nicht zügig gelingt, die Deindustrialisierung des Landes zu stoppen.
Gleichzeitig muss die digitale Kompetenz Deutschlands deutlich gesteigert
werden, um die Transformation von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
zu schaffen. Das sind Schlüsselaussagen des neuen Buches "Wirtschaftswende
jetzt!" (ISBN 978-3-98674-149-5), das zehn der renommiertesten Interim Manager
Deutschlands gemeinsam verfasst haben: Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn,
Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen,
Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl. Auf über 200 Seiten
breiten sie einen "Fahrplan für Deutschlands Zukunft" aus.
Erschienen ist das Buch im Verlag der Denkfabrik Diplomatic Council, die zum
engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört, in Zusammenarbeit mit United
Interim, der mit über 12.000 registrierten Interim Managern größten Community
für Interim Manager. Herausgeber ist Dr. Harald Schönfeld, der als
Geschäftsführer von United Interim und butterflymanager, einer auf die
Vermittlung von Interim Managern spezialisierten Personalberatung, im
Dauerkontakt mit Führungskräften auf Zeit in fast allen Branchen steht. Er ist
zudem Akademischer Direktor der Future Academy des Diplomatic Council, die als
einzige Institution die international anerkannte Ausbildung zum "Certified
Interim Manager" mit UN Consultative Status anbietet.
Geballte Kompetenz von 550 Interim Managern
Die zehn Buchautoren - durchweg langjährig profilierte Interim Manager - stützen
ihre Analysen und Aussagen nicht allein auf ihre eigenen Erfahrungen, sondern
auf eine von United Interim organisierte Umfrage unter 550 Interim Managern.
Diese Berufsgruppe gilt als "Seismographen der Wirtschaft", weil sie als
temporäre Führungskräfte von Unternehmen in Transitionsphasen geholt werden.
