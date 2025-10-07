    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Wirtschaftswende jetzt!"

    Berlin (ots) - Zehn der renommiertesten Interim Manager Deutschlands haben
    zusammen ein Buch geschrieben: "Wirtschaftswende jetzt!" (ISBN
    978-3-98674-149-5). Auf über 200 Seiten breiten Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin,
    Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny
    van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl einen
    "Fahrplan für Deutschlands Zukunft" aus. Herausgeber ist Dr. Harald Schönfeld,
    der als Vordenker und Impulsgeber im Interim Management gilt.

    Buchvorstellung "Wirtschaftswende jetzt!" mit allen Fakten aus dem
    "Wirtschaftsreport" am 28. Oktober, 18 Uhr, im Presseclub München:
    http://www.diplomatic-council.org/de/wirtschaftswende

    Deutschland läuft Gefahr, zur Industrienation zweiter Klasse abzusteigen, wenn
    es nicht zügig gelingt, die Deindustrialisierung des Landes zu stoppen.
    Gleichzeitig muss die digitale Kompetenz Deutschlands deutlich gesteigert
    werden, um die Transformation von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
    zu schaffen. Das sind Schlüsselaussagen des neuen Buches "Wirtschaftswende
    jetzt!" (ISBN 978-3-98674-149-5), das zehn der renommiertesten Interim Manager
    Deutschlands gemeinsam verfasst haben: Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn,
    Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen,
    Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl. Auf über 200 Seiten
    breiten sie einen "Fahrplan für Deutschlands Zukunft" aus.

    Erschienen ist das Buch im Verlag der Denkfabrik Diplomatic Council, die zum
    engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört, in Zusammenarbeit mit United
    Interim, der mit über 12.000 registrierten Interim Managern größten Community
    für Interim Manager. Herausgeber ist Dr. Harald Schönfeld, der als
    Geschäftsführer von United Interim und butterflymanager, einer auf die
    Vermittlung von Interim Managern spezialisierten Personalberatung, im
    Dauerkontakt mit Führungskräften auf Zeit in fast allen Branchen steht. Er ist
    zudem Akademischer Direktor der Future Academy des Diplomatic Council, die als
    einzige Institution die international anerkannte Ausbildung zum "Certified
    Interim Manager" mit UN Consultative Status anbietet.

    Geballte Kompetenz von 550 Interim Managern

    Die zehn Buchautoren - durchweg langjährig profilierte Interim Manager - stützen
    ihre Analysen und Aussagen nicht allein auf ihre eigenen Erfahrungen, sondern
    auf eine von United Interim organisierte Umfrage unter 550 Interim Managern.
    Diese Berufsgruppe gilt als "Seismographen der Wirtschaft", weil sie als
    temporäre Führungskräfte von Unternehmen in Transitionsphasen geholt werden.
