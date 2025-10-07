DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die kürzlich vorgestellten Studiendaten zu Amlitelimab bei Asthma und Tolebrutinib bei Multipler Sklerose werte er insgesamt als neutral für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 85,20EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
