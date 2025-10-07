DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Das Management habe den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt und neue mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 91,12EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jon Bell
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
