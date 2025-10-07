    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics
    GOLDMAN SACHS stuft STMicro auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 21,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alexander Duval kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029. Er verwies auf Aussagen des Halbleiterherstellers zur erwarteten Nachfrage aus der Elektroautobranche in diesem Zeitraum./gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:22 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 24,67EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 11:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Alexander Duval
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 21,60
    Kursziel alt: 22,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



