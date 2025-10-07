    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    WARBURG RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton vor Zahlen von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwierige konjunkturelle Umfeld dürfte sich in den Zahlen zum dritten Quartal des Nutzfahrzeugbauers niedergeschlagen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sprächen dagegen anhaltende Optimierungsmaßnahmen des Unternehmens und die günstige Bewertung./rob/mf/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,43 % und einem Kurs von 27,00EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Traton
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


