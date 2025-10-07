Frankreich: Das neue Griechenland? Schuldenkrise als Gefahr für Euro und Märkte?

Frankreich steckt in einer anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Krise. Nach dem Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu, der nur vier Wochen im Amt war, wächst die Sorge, dass das Land weiter in die Finanzkrise schlittern könnte. Schon jetzt belastet eine gigantische Schuldenlast von 3.300 Milliarden Euro die französische Wirtschaft. Doch was passiert, wenn die dringend benötigten Wirtschaftsreformen weiter auf sich warten lassen und die Märkte das Vertrauen in den Staat verlieren?

Frankreich kämpft nicht nur mit politischer Instabilität, sondern auch mit einem enormen Schuldenberg. Mit einer Schuldenquote von rund 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat Frankreich die dritthöchste Schuldenlast in der Europäischen Union. Nur Griechenland und Italien haben noch höhere Quoten. Commerzbank-Ökonomen erklärten gegenüber dem Handelsblatt, dass die Schuldenquote des Landes ohne tiefgreifende Reformen in den nächsten zehn Jahren auf mehr als 150 Prozent steigen könnte. Zum Vergleich: Griechenland hatte im ersten Quartal 2025 mit rund 152,5 Prozent des BIPs die höchste Staatsschuldenquote aller EU-Staaten.

Der Druck auf die Staatsfinanzen wächst weiter, da auch Frankreichs Staatsausgaben zu den höchsten in Europa gehören. Aktuell liegt das Haushaltsdefizit bei 5,8 Prozent des BIP – ein Wert, der die EU-Kommission zu einem Defizitverfahren veranlasst hat. Was passiert, wenn Frankreich auch weiterhin keine nachhaltigen Lösungen für seine Finanzkrise findet?

Verunsicherung an den Märkten!

Der Rücktritt von Premierminister Lecornu hat die Märkte erneut erschüttert. Am Montag verloren die französischen Aktienmärkte deutlich: Der Leitindex CAC 40 gab nach und vor allem Bankaktien gerieten unter Druck. Zwar warf der Rücktritt die Märkte in Deutschland nicht groß aus der Bahn, die Reaktion der Investoren zeigte jedoch ein zunehmendes Misstrauen.

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, betonte, dass die Märkte die politische Instabilität in Frankreich bereits eingepreist hätten. Tatsächlich setzte am frühen Dienstagnachmittag eine leichte Erholung beim CAC 40 ein, der leicht im Plus notierte (Stand: 13:15 Uhr MESZ).

Ein zentrales Problem bleibt jedoch: Die steigenden Zinssätze für französische Staatsanleihen. Um Investoren zu gewinnen, muss Frankreich immer höhere Renditen bieten. Die Zinsen für zehnjährige französische Anleihen stiegen gestern auf 3,60 Prozent – ein deutlicher Aufschlag im Vergleich zu den 2,71 Prozent für deutsche Staatsanleihen. Inzwischen liegen die Renditen für französische Anleihen sogar über denen von Italien und Griechenland, Ländern, die schon länger als finanziell weniger stabil gelten.

Das Urteil der Rating-Agenturen:

Die schlechte Haushaltslage hat auch die internationalen Rating-Agenturen auf den Plan gerufen. Mitte September stufte die Agentur Fitch die Kreditwürdigkeit Frankreichs herab – von AA- auf A+. Die Agentur begründete den Schritt mit der politischen Instabilität und den geringen Erfolgsaussichten für Wirtschaftsreformen. Fitch warnte, dass die politische Pattsituation in Frankreich die Chancen auf eine Haushaltskonsolidierung in naher Zukunft stark einschränken könnte.

In der Tat, die innenpolitische Polarisation und die Unfähigkeit der Regierung, langfristige Reformen umzusetzen, erschweren eine Lösung der Finanzprobleme. Fitch prognostiziert, dass diese politische Lähmung bis nach der Präsidentschaftswahl 2027 anhalten könnte. Für Frankreich wird es zunehmend schwieriger, sich am Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen zu refinanzieren.

Gefahr für die Eurozone?

Trotz der turbulenten politischen Lage bleibt die Einschätzung der Finanzmärkte relativ zurückhaltend. Peter Goves von MFS Investment Management erklärte, dass die Krise vorerst auf Frankreich begrenzt bleibe und keine akuten Auswirkungen auf andere Eurostaaten habe. Auch Bankvolkswirte sehen die Gefahr einer Eurokrise als gering an, da die Europäische Zentralbank (EZB) über umfangreiche Instrumente verfüge, um im Krisenfall einzugreifen.

Die EZB könnte in einer akuten Krise auf das sogenannte "Transmission Protection Instrument“ (TPI) zurückgreifen. Dieses Instrument erlaubt es der Notenbank, in unbegrenztem Umfang Staatsanleihen von Euro-Ländern zu kaufen, um so die Zinssätze zu senken und das Vertrauen in den Markt wiederherzustellen. Doch TPI ist nicht für politische Krisen gedacht. Es soll in erster Linie eingesetzt werden, wenn Marktteilnehmer aufgrund von Finanzspekulationen die Anleihenzinsen eines Landes unverhältnismäßig in die Höhe treiben.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde äußerte sich in einer jüngsten Sitzung vorsichtig zu Frankreichs politischer Lage. Sie betonte, dass es die Aufgabe der politischen Entscheidungsträger sei, Unsicherheit zu minimieren. Zwar sei das TPI ein wichtiges Instrument, aber eine dauerhafte Unterstützung für Frankreichs unzureichende Reformpolitik sei nicht das Ziel der EZB.

Ein Land am Rande der politischen und finanziellen Stabilität?

Die politische Krise in Frankreich wird zunehmend zur Belastung für die gesamte Eurozone. Die gewaltige Schuldenlast, die politische Instabilität und die hohen Zinsen für Staatsanleihen lassen die Sorge wachsen, dass Frankreich nicht nur seine eigenen Finanzen nicht in den Griff bekommt, sondern auch das Vertrauen der Investoren in den gesamten Währungsraum erschüttern könnte. Die EZB könnte zwar kurzfristig eingreifen, doch langfristig bleibt die Frage, ob die politische Klasse in Paris die notwendigen Reformen umsetzen kann, um die Krise zu überwinden.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



