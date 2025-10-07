WARBURG RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea vor Zahlen von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Anlagenbauers dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine stärkere Auftragslage dürfte sich aber erst im vierten Quartal einstellen./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
