    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive und "klinisch hochsignifikante" Ergebnisse der Phase-3-Studie zu seinem experimentellen Blutdrucksenker Baxdrostat veröffentlicht, der über 24 Stunden als Monotherapie angewendet werde, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 146,7EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Justin Smith
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 180
    Kursziel alt: 180
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 180,00£, was eine Steigerung von +41,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive und "klinisch hochsignifikante" Ergebnisse der Phase-3-Studie zu seinem …