BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive und "klinisch hochsignifikante" Ergebnisse der Phase-3-Studie zu seinem experimentellen Blutdrucksenker Baxdrostat veröffentlicht, der über 24 Stunden als Monotherapie angewendet werde, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 146,7EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

