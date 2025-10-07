    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlstom AktievorwärtsNachrichten zu Alstom
    JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell für den Zughersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Großaufträge und Währungsentwicklungen an./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 09:12 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 22,83EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 28
    Kursziel alt: 28
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


