GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Andrew Baker verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf die neue Dividendenpolitik des Rückversicherers. Diese beinhalte für 2025 ein rund 16-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zur Gewinnausschüttung./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 266,2EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 306

Kursziel alt: 306

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



