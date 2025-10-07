    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Andrew Baker verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf die neue Dividendenpolitik des Rückversicherers. Diese beinhalte für 2025 ein rund 16-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zur Gewinnausschüttung./gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:07 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 266,2EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Andrew Baker
    Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 306
    Kursziel alt: 306
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
