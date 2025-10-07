    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    AKTIE IM FOKUS

    IBM gefragt - Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM-Aktien steigen um 5% auf fast 305 US-Dollar.
    • Partnerschaft mit Anthropic zur KI-Entwicklung gestartet.
    • Integration von Claude in IBM-Software-Produkte geplant.
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Software-Parterschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag vorbörslich angetrieben. Ihr Kurs kletterte um gut fünf Prozent auf fast 305 US-Dollar, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeuten würde.

    Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert./mis/stk

    IBM

    ISIN:US4592001014WKN:851399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 258,0 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 240,38 Mrd..

    IBM zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,7067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von -41,87 %/+6,57 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
