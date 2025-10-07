AKTIE IM FOKUS
IBM gefragt - Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic
- IBM-Aktien steigen um 5% auf fast 305 US-Dollar.
- Partnerschaft mit Anthropic zur KI-Entwicklung gestartet.
- Integration von Claude in IBM-Software-Produkte geplant.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Software-Parterschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic hat die Aktien von IBM am Dienstag vorbörslich angetrieben. Ihr Kurs kletterte um gut fünf Prozent auf fast 305 US-Dollar, was im Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeuten würde.
Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Features für Unternehmensanwendungen beschleunigen, wie sie mitteilten. Dazu werde das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 258,0 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,98 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 240,38 Mrd..
IBM zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,7067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von -41,87 %/+6,57 % bedeutet.
Ist die IBM-Aktie ein Kauf für seinen Quantendurchbruch anlässlich den Erfolgen bei der HSBC? Das fragt sich heute THE MOTLEY FOOL:
https://www.fool.com/investing/2025/09/29/is-ibm-stock-a-buy-on-its-quantum-breakthrough/
IBM und HSBC haben im September das weltweit erste quantengestützte algorithmische Handelssystem eingeführt, das Quantencomputing von Laborexperimenten zu Live-Finanzmärkten verlagerte.
IBM buchte seit 2017 über 1 Milliarde US-Dollar an kumulativem Quantengeschäft, während es seinen profitablen Betrieb und seine hohe Dividendenrendite beibehielt. Ganz im Gegensatz zu reinen Hype-Aktien aus diesem Bereich, die mit dem Hundertfachen des Umsatzes gehandelt werden, bietet IBM ein Quantenengagement durch ein diversifiziertes Geschäft, das einen jährlichen freien Cashflow von 13,5 Milliarden US-Dollar generiert.
Quantencomputer entwickeln sich in rasantem Tempo und werden bald eine ernsthafte Bedrohung für Verschlüsselungstechniken darstellen, die derzeit noch als sicher gelten. Damit ist die Basis von Bitcoin und anderen Blockchain-Netzwerken in Gefahr.
Was heute unknackbar scheint, kann morgen plötzlich verwundbar sein .Quantencomputer werden
in der Lage sein , die Kryptografie zu knacken, die unsere Wallets und Transaktionen derzeit sichert.
Die größte Gefahr? Quantenangriffe sind rückwirkend. Alles, was jemals auf der Blockchain gespeichert wurde, könnte zu einem späteren Zeitpunkt geknackt werden, sobald die Technologie weit genug fortgeschritten ist. Hacker sammeln diese Daten bereits jetzt, warten auf den richtigen Moment zum Zuschlagen.😮
https://www.fool.com/investing/2025/09/18/better-quantum-computing-stock-ionq-vs-ibm/
IonQ und IBM gehören zu denen, die Quantencomputer bauen - eine neue Grenze.
Seit der Börsengänge im Jahr 2021 hat IonQ seinen Umsatz jedes Jahr etwa verdoppelt.
Die etablierten Unternehmen von IBM ermöglichen es ihm, in neue Arenen wie Quantencomputing zu investieren.