IBM gefragt - Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 258,0 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,98 %.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 240,38 Mrd..

IBM zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,7067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von -41,87 %/+6,57 % bedeutet.