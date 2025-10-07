enomyc
Weiterer Asset Deal mit The Customization Group
Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben einen
Investor für sendmoments gefunden. Das Unternehmen (sendmoments.de) verkauft
Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration. Käufer ist The
Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte
Produkte. Sendmoments erweitert das Portfolio von TCG und stärkt die Position
des Unternehmens im wachsenden Segment "Occasion Gifting".
enomyc hatte bereits die Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres durch
TCG begleitet. Diesmal waren die M&A-Experten von den Anwälten der
Eigenverwaltung von GT Restructuring, Dr. Gordon Geiser und Dr. Benedikt de
Bruyn, sowie dem Sachwalter Dr. Philip Heinke (Jaffé Anwälte) mit der
Investorensuche beauftragt worden. Projektverantwortlicher Partner bei enomyc
war Dr. Tim Bauer.
sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt zu den führenden deutschen
Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit einer
breiten Auswahl an Designs und einer großen Kundenbasis hat sich das Unternehmen
als feste Größe im Markt etabliert. Sendmoments soll auch unter dem Dach der TCG
als eigenständige Marke erhalten bleiben. TCG baut mit der Übernahme seine
Marktführerschaft in Europa aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich
anlassbezogener Fotogeschenke.
Zum Marken- und Plattform-Portfolio von TCG zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und
merchOne (B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert
KI-gestützt maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden
weltweit. "Die Übernahme durch TCG stellt sicher, dass die Marke Sendmoments
auch langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann", so enomyc-Projektleiter
Peter Kink.
Über enomyc:
enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und
wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges
und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern.
Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den
Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln,
Stuttgart, München und Paris.
Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten
erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater"
(brand eins), seit 2017 neunmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der
WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.
