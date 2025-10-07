    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Weiterer Asset Deal mit The Customization Group

    Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben einen
    Investor für sendmoments gefunden. Das Unternehmen (sendmoments.de) verkauft
    Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration. Käufer ist The
    Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte
    Produkte. Sendmoments erweitert das Portfolio von TCG und stärkt die Position
    des Unternehmens im wachsenden Segment "Occasion Gifting".

    enomyc hatte bereits die Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres durch
    TCG begleitet. Diesmal waren die M&A-Experten von den Anwälten der
    Eigenverwaltung von GT Restructuring, Dr. Gordon Geiser und Dr. Benedikt de
    Bruyn, sowie dem Sachwalter Dr. Philip Heinke (Jaffé Anwälte) mit der
    Investorensuche beauftragt worden. Projektverantwortlicher Partner bei enomyc
    war Dr. Tim Bauer.

    sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt zu den führenden deutschen
    Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit einer
    breiten Auswahl an Designs und einer großen Kundenbasis hat sich das Unternehmen
    als feste Größe im Markt etabliert. Sendmoments soll auch unter dem Dach der TCG
    als eigenständige Marke erhalten bleiben. TCG baut mit der Übernahme seine
    Marktführerschaft in Europa aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich
    anlassbezogener Fotogeschenke.

    Zum Marken- und Plattform-Portfolio von TCG zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und
    merchOne (B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert
    KI-gestützt maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden
    weltweit. "Die Übernahme durch TCG stellt sicher, dass die Marke Sendmoments
    auch langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann", so enomyc-Projektleiter
    Peter Kink.

    Über enomyc:

    enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und
    wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges
    und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern.
    Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den
    Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln,
    Stuttgart, München und Paris.

    Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten
    erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater"
    (brand eins), seit 2017 neunmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der
    WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Cathleen Möbius, Head of Marketing
    M +49 162 2544 592
    T +49 40 300359-77
    Neuer Wall 57
    20354 Hamburg
    mailto:moebius@enomyc.com
    http://www.enomyc.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6132613
    OTS: enomyc




    news aktuell
