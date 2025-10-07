Weiterer Asset Deal mit The Customization Group

Hamburg (ots) - Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc haben einen

Investor für sendmoments gefunden. Das Unternehmen (sendmoments.de) verkauft

Einladungs- und Grußkarten, Fotobücher sowie Event-Dekoration. Käufer ist The

Customization Group (TCG), Europas führende Plattform für personalisierte

Produkte. Sendmoments erweitert das Portfolio von TCG und stärkt die Position

des Unternehmens im wachsenden Segment "Occasion Gifting".



enomyc hatte bereits die Übernahme der Assets von ORWO Mitte des Jahres durch

TCG begleitet. Diesmal waren die M&A-Experten von den Anwälten der

Eigenverwaltung von GT Restructuring, Dr. Gordon Geiser und Dr. Benedikt de

Bruyn, sowie dem Sachwalter Dr. Philip Heinke (Jaffé Anwälte) mit der

Investorensuche beauftragt worden. Projektverantwortlicher Partner bei enomyc

war Dr. Tim Bauer.





sendmoments wurde 2010 in München gegründet und zählt zu den führenden deutschen

Online-Shops für individuelle Papeterie, Karten und Fotoprodukte. Mit einer

breiten Auswahl an Designs und einer großen Kundenbasis hat sich das Unternehmen

als feste Größe im Markt etabliert. Sendmoments soll auch unter dem Dach der TCG

als eigenständige Marke erhalten bleiben. TCG baut mit der Übernahme seine

Marktführerschaft in Europa aus und gewinnt zusätzliche Expertise im Bereich

anlassbezogener Fotogeschenke.



Zum Marken- und Plattform-Portfolio von TCG zählen u. a. MEINFOTO (D2C) und

merchOne (B2B). TCG betreibt Standorte in Europa und den USA und liefert

KI-gestützt maßgeschneiderte Produkte an Millionen Kundinnen und Kunden

weltweit. "Die Übernahme durch TCG stellt sicher, dass die Marke Sendmoments

auch langfristig erfolgreich am Markt bestehen kann", so enomyc-Projektleiter

Peter Kink.



Über enomyc:



enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und

wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges

und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern.

Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den

Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln,

Stuttgart, München und Paris.



Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten

erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 zwölfmal in Folge als "Beste Berater"

(brand eins), seit 2017 neunmal mit dem TOP CONSULTANT Award sowie 2020 von der

WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.



Pressekontakt:



Cathleen Möbius, Head of Marketing

M +49 162 2544 592

T +49 40 300359-77

Neuer Wall 57

20354 Hamburg

mailto:moebius@enomyc.com

http://www.enomyc.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6132613

OTS: enomyc







