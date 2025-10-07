SILTRONIC AG Aktie mit heftigem Kursrutsch - -6,46 % - 07.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die SILTRONIC AG Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,46 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,01 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +28,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +73,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SILTRONIC AG auf +24,81 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,08 % 1 Monat +73,67 % 3 Monate +46,01 % 1 Jahr -13,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die in den letzten Wochen um etwa 60% gestiegen ist. Viele Anleger äußern Bedenken, dass dieser Anstieg spekulativ ist und viel Hoffnung eingepreist wurde. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten eine Ernüchterung bringen. Zudem wird das Short Squeeze Potenzial aufgrund der geringen Liquidität am Markt thematisiert, während die Rolle von KI in der Bewertung von Siltronic unterschiedlich eingeschätzt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd.EUR wert.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.