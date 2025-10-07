    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ServiceRating bestätigt exzellente Kundenbetreuung / Bestnoten für die Deutsche Vermögensberatung (FOTO)

    Frankfurt (ots) -

    - Zum 14. Mal in Folge Bestnoten von ServiceRating
    - Herausragende Werte bei Fachkompetenz, Kundenvertrauen und Kundenzufriedenheit
    - Vermögensberater überzeugen mit ganzheitlicher Betreuung und Weitblick.

    Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie
    fort und bekommt auch im Jahr 2025 von der unabhängigen Ratingagentur
    ServiceRating Analyse und Beratung GmbH die Bestnote "exzellent" bestätigt.
    Bereits zum 14. Mal in Folge erhält das Familienunternehmen die Bestnote für
    seine exzellente Kundenbetreuung. Die Bewertung basiert auf umfassenden
    Kundenbefragungen, einem Serviceaudit sowie Interviews mit Führungskräften. Das
    Ergebnis bestätigt: Die DVAG zählt zu den führenden Finanzdienstleistern in
    Deutschland, vor allem wenn es um Kundenorientierung und persönliche Beratung
    geht.

    In der Auszeichnung wird zudem einmal mehr die kontinuierlich hohe
    Servicequalität der DVAG hervorgehoben. Die Vermögensberaterinnen und
    Vermögensberater begleiten ihre Kundinnen und Kunden mit Weitblick und
    Fachkompetenz. Diese hohe Fach- und Beratungskompetenz sorgt für eine sehr hohe
    Kundenzufriedenheit und eine jahrelange Kundentreue. Darüber hinaus betont
    ServiceRating in ihrem Abschlussbericht der Analyse die Freundlichkeit,
    Fairness, Schnelligkeit und Verlässlichkeit sowie das ausgeprägte Vertrauen
    zwischen den Vermögensberatern und den Kunden.

    Ein zentraler Erfolgsfaktor der DVAG ist die gelungene Verbindung von
    persönlicher Beratung und digitalen Lösungen. Mit dem Beratungstool
    "Vermögensplanung Digital" können Anliegen effizient bearbeitet werden, wodurch
    mehr Zeit für individuelle Gespräche bleibt. Die stetige Weiterentwicklung des
    Tools orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden
    sowie an aktuellen Marktentwicklungen.

    "Die Deutsche Vermögensberatung bestätigt mit aktuellen
    Kundenzufriedenheitswerten das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden. Auf
    Basis dieser Ergebnisse wird das exzellente Service Rating bestätigt und die
    Siegellaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert", sagt Dr. Franz Gresser,
    Geschäftsführer von ServiceRating Analyse und Beratung GmbH. "Das
    Familienunternehmen überzeugt durch starkes Kundenvertrauen und hohe
    Kundentreue. Die Vermögensberater begleiten ihre Kunden oft ein Leben lang und
    liefern passgenaue Lösungen, die sich konsequent an den individuellen
    Bedürfnissen orientieren", betont er weiter. "Besonders geschätzt wird die
    exzellente Betreuung sowie die ganzheitliche, partnerschaftliche Beratung auf
    Augenhöhe."

    Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

    Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und
    Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und
    Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die
    Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.
    Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200
    Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle
    Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das
    Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick
    weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für
    Kundinnen und Kunden anzubieten.

    Pressekontakt:

    Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329
    Frankfurt am Main
    Svenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: mailto:Svenja.Heibel@dvag.com
    Birgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail:
    mailto:Birgit.Rajchart@dvag.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6340/6132641
    OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG




