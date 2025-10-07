Lilly und führende Alzheimer-Experten fordern auf der Alzheimer Europe Konferenz dringende Maßnahmen zur Schließung von Diagnoselücken

Erkenntnisse aus der Praxis von Klinikern bieten neue Einblicke in die gesellschaftlichen und systemischen Hindernisse für die Diagnose der Alzheimer-Krankheit (AD) in Europa [ 1]

Eine Umfrage zeigt, dass zwar über 70 % der Fachleute die Bedeutung von Biomarker-Tests für Alzheimer anerkennen, aber weniger als einer von fünf Patienten diese Tests erhält [ 1]

Experten auf der Konferenz von Alzheimer Europe fordern dringende Investitionen in das Gesundheitssystem, um den Zugang zur Diagnostik zu verbessern, einschließlich einer breiteren Anwendung von Biomarker-Tests

BRÜSSEL, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company hat gemeinsam mit führenden Alzheimer-Experten auf der diesjährigen Alzheimer Europe Conference dringende Verbesserungen der Diagnoseverfahren gefordert, damit die Menschen in Europa von neuen therapeutischen Innovationen profitieren können.

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Adelphi Real World Dementia Disease Specific Programme (Adelphi DSP) - einer multinationalen Querschnittsbefragung von Klinikern, die Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) und Alzheimer-Patienten in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Japan und den Vereinigten Staaten behandeln - warnen Experten, dass Alzheimer und Demenz nach wie vor stark unterdiagnostiziert sind, was den Patienten die Möglichkeit des Zugangs zu Behandlungs- und Pflegeoptionen verwehrt.[1] Eine in The Lancet veröffentlichte Studie unterstreicht außerdem, dass neue Alzheimer-Therapien zwar in Bezug auf klinische Aussagekraft, Wirksamkeit und Sicherheit mit Behandlungen für Krebs, Multiple Sklerose und rheumatoide Arthritis vergleichbar sind, dass jedoch weitere Überlegungen zu Versorgungsmodellen und Finanzierung angestellt werden müssen, um Menschen mit Alzheimer einen gleichberechtigten Zugang zu innovativen therapeutischen Optionen zu ermöglichen. Dies spiegelt ein allgemeines Ungleichgewicht in der Art und Weise wider, wie Innovationen im Rahmen der modernen personalisierten Medizin für verschiedene Krankheiten verfügbar gemacht werden.[2]