Langer Weg zur Kreislaufwirtschaft / Kreislaufwirtschaftsprojekt von Klimaschutz-Unternehmen und Universität Kassel stellt Umfrageergebnisse vor

Berlin und Kassel (ots) - Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)geförderte Kooperationsprojekt "Wege zum zirkulären Geschäftsmodell" vom VerbandKlimaschutz-Unternehmen und dem Fachgebiet umweltgerechte produkte und prozesse(upp) der Universität Kassel untersucht Zielkonflikte, Herausforderungen sowieLösungsansätze bei der Umstellung auf zirkuläre Geschäftsmodelle.Eine Umfrage unter den 13 teilnehmenden Unternehmen unterschiedlicher Größe ausverschiedenen Branchen wie Abfall, Kunststoff, Logistik, Medizin, Metall oderTextil zeigt, dass zwei Drittel bereits mit zirkulären Geschäftsmodellenarbeiten und mehr als recyceln. Fast alle sehen bei Recycling aber noch mehrPotenzial. Ein Drittel hat Reparaturmodelle. Oder sie bereiten Produkte wiederauf, nutzen sie oder einzelne Komponenten wieder. Potenzial sehen sie auchdarin, Produkte über die gesamten Lebenszyklen neu zu denken oder neueGeschäftsmodelle zu entwickeln, weniger Ressourcen einzusetzen oderfunktionierende Komponenten für andere bzw. neue Produkte zu nutzen. GrößteHerausforderung für die Projektunternehmen sind Sekundärrohstoffe: Mehr als dieHälfte nutzt nicht mehr, weil kein Sekundärmaterial verfügbar ist, zwei Drittelverzichten wegen Qualitätsanforderungen an Produkte darauf. Produktezurückzunehmen, zu verarbeiten oder alte Materialien zu recyceln und wieder inden Kreislauf zurückzuführen ist oft teurer und energieintensiver, bedeutetschlechtere Verkaufschancen, höhere Treibhausgasemissionen und damit schlechtereKlimabilanzen."Zirkuläre Produkte aus Sekundärmaterial sind bisher wenig attraktiv fürVerbraucher*innen oder Unternehmen, denn die meisten gucken nur auf den Preis.Kosten für Umweltbelastungen über den gesamten Lebenszyklus vom Rohstoffabbauüber Produktion, Wiederaufbereitung und -verwertung bis zur Entsorgung werdenbisher nicht eingepreist. Doch ohne diese Kosten sind Produkte eigentlich nichtvergleichbar. Und: Kreislaufwirtschaft ist nicht nur eine Preisfrage und Aufgabefür Unternehmen, sondern braucht auch Know-how und Umdenken in Politik undGesellschaft", meint Philipp Andree. Als Praxisvertreter der Wirtschaft sitztder Geschäftsführer der Klimaschutz-Unternehmen im Sachverständigenrat fürVerbraucherfragen (SVRV).Zentral ist auch eine branchenübergreifende Zusammenarbeit inWertschöpfungsketten. Schäfer Mietwäsche, die Hoteltextilien und Berufskleidungwaschen, reparieren und vermieten, arbeiten schon immer mit einem Servicemodell.Der Betrieb verarbeitet aussortierte Textilien weiter oder nutzt sie für denTransport. Damit schont er Ressourcen, senkt Treibhausgasemissionen und hält dieTextilien so lange wie möglich im Kreislauf. "Wir überlegen, was wir aus unseren