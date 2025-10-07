ANALYSE-FLASH
Barclays startet Redcare Pharmacy mit 'Overweight'; Ziel 140 Euro
- Barclays bewertet Redcare Pharmacy mit "Overweight"
- Kursziel von 140 Euro, E-Rezept-Potenzial betont
- Redcare attraktiver als DocMorris, bessere Bilanz
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 87,35 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +20,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 152,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -5,80 %/+145,84 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 140 Euro
Immerhin hat man nun bereits 383 in der Tasche, und in Q4/24 waren es alleine bereits 232 mio EUR.
Habe nochmal nachgelegt.