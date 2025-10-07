Barclays startet Redcare Pharmacy mit 'Overweight'; Ziel 140 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 87,35 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +20,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 152,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -5,80 %/+145,84 % bedeutet.