    Katar

    Einige Aspekte zu Gaza-Waffenruhe müssen noch geklärt werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump-Plan zur Gaza-Kriegsbeendigung noch unklar.
    • Gespräche in Scharm el Scheich laufen intensiv weiter.
    • Katar strebt dauerhafte Lösung und humanitäre Hilfe an.

    DOHA (dpa-AFX) - Einige Aspekte des Plans von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs müssen nach katarischen Angaben noch geklärt werden. Aktuelle Schwierigkeiten bestünden in der Umsetzung des Plans, sagte Katars Außenamtssprecher Madschid al-Ansari bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Doha. Alle Parteien hätten dem Plan jedoch zugestimmt.

    Die Gespräche seien heute im ägyptischen Scharm el Scheich fortgesetzt worden. Alle Seiten würden auf eine Einigung drängen, so al-Ansari. Bereits gestern habe es detailreiche und intensive Verhandlungen über vier Stunden hinweg gegeben, um "Engpässe oder Hindernisse zu identifizieren".

    Katar schätze das US-Engagement zur Beendigung des Krieges. Gemeinsam arbeite man daran, dass der Trump-Plan nicht nur vorübergehend umgesetzt werde. Das Golfemirat sei entschlossen, den Gaza-Krieg und die israelische Besatzung zu beenden sowie humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen sicherzustellen.

    Katar vermittelt neben den USA und Ägypten zwischen der Hamas und Israel./arj/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
