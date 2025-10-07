    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Openbank bietet 100 Euro für Kontoeröffnung

    Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group, bietet
    vom 7. Oktober 2025 bis zum 15. Januar 2026 ein besonderes Angebot für
    Neukunden: Bei Eröffnung eines kostenlosen verzinsten Girokontos oder eines
    Willkommens-Tagesgeldkontos gibt es einen 100 Euro Willkommensbonus. Dazu muss
    lediglich bei der Kontoeröffnung der Promo-Code START100OKT eingegeben, nach der
    Aktivierung des Kontos 700 Euro darauf eingezahlt und dieser Betrag mindestens
    sechs Monate lang auf dem Konto gehalten werden. Der Bonus von 100 Euro wird bis
    zum 20. Februar 2026 auf das neue Girokonto gutgeschrieben.

    Das Girokonto von Openbank bietet aktuell eine Guthabenverzinsung von 1,5 %
    Zinsen p. a. Auf das Tagesgeldkonto mit Willkommenszinsen gibt es für 3 Monate
    2,50 % Zinsen p. a. für Einlagen bis zu 1 Million Euro. Mit der Kontoeröffnung
    erhalten die Kunden automatisch eine kostenlose Debitkarte, mit der Möglichkeit,
    ein monatliches Abo für Reisevorteile zu aktivieren.

    Intelligentes digitales Banking

    Openbank bietet ein umfassendes digitales Banking-Erlebnis, mit dem Kunden in
    wenigen Minuten über die Website oder die App ein Konto eröffnen können.
    Echtzeitüberweisungen innerhalb des Euroraums sind kostenlos - ebenso wie eine
    breite Palette an Spar- und Anlageprodukten. Zu den Sparprodukten zählen unter
    anderem Tages- und Flexgeldkonten sowie Privatkredite. Im Anlagebereich bietet
    Openbank eine Broker-Plattform mit künstlicher Intelligenz, die Kursziele für
    führende europäische und US-amerikanische Aktien prognostiziert, sowie seit
    Kurzem die Möglichkeit zum Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether,
    Litecoin, Polygon und Cardano.

    Zu den weiteren Vorteilen von Openbank zählen bis zu fünf kostenlose
    Bargeldabhebungen pro Monat an allen Geldautomaten innerhalb der Eurozone sowie
    unbegrenzte Bargeldabhebungen an den über 30.000 Santander-Geldautomaten
    weltweit.

    Der deutschsprachige Kundenservice von Openbank ist von montags bis sonntags
    zwischen 8.00 bis 22.00 Uhr telefonisch für alle Kunden verfügbar.

    Weitere Infos zu der Aktion finden Sie direkt hier:
    https://www.openbank.de/bank-angebote/100-euro-startbonus-kostenloses-girokonto

    Pressekontakt:

    public imaging GmbH
    Henning Mönster / Isabella von Köckritz
    Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
    E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6132693
    OTS: Openbank




