Bonus für Neukunden
Openbank bietet 100 Euro für Kontoeröffnung
Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group, bietet
vom 7. Oktober 2025 bis zum 15. Januar 2026 ein besonderes Angebot für
Neukunden: Bei Eröffnung eines kostenlosen verzinsten Girokontos oder eines
Willkommens-Tagesgeldkontos gibt es einen 100 Euro Willkommensbonus. Dazu muss
lediglich bei der Kontoeröffnung der Promo-Code START100OKT eingegeben, nach der
Aktivierung des Kontos 700 Euro darauf eingezahlt und dieser Betrag mindestens
sechs Monate lang auf dem Konto gehalten werden. Der Bonus von 100 Euro wird bis
zum 20. Februar 2026 auf das neue Girokonto gutgeschrieben.
Das Girokonto von Openbank bietet aktuell eine Guthabenverzinsung von 1,5 %
Zinsen p. a. Auf das Tagesgeldkonto mit Willkommenszinsen gibt es für 3 Monate
2,50 % Zinsen p. a. für Einlagen bis zu 1 Million Euro. Mit der Kontoeröffnung
erhalten die Kunden automatisch eine kostenlose Debitkarte, mit der Möglichkeit,
ein monatliches Abo für Reisevorteile zu aktivieren.
Intelligentes digitales Banking
Openbank bietet ein umfassendes digitales Banking-Erlebnis, mit dem Kunden in
wenigen Minuten über die Website oder die App ein Konto eröffnen können.
Echtzeitüberweisungen innerhalb des Euroraums sind kostenlos - ebenso wie eine
breite Palette an Spar- und Anlageprodukten. Zu den Sparprodukten zählen unter
anderem Tages- und Flexgeldkonten sowie Privatkredite. Im Anlagebereich bietet
Openbank eine Broker-Plattform mit künstlicher Intelligenz, die Kursziele für
führende europäische und US-amerikanische Aktien prognostiziert, sowie seit
Kurzem die Möglichkeit zum Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether,
Litecoin, Polygon und Cardano.
Zu den weiteren Vorteilen von Openbank zählen bis zu fünf kostenlose
Bargeldabhebungen pro Monat an allen Geldautomaten innerhalb der Eurozone sowie
unbegrenzte Bargeldabhebungen an den über 30.000 Santander-Geldautomaten
weltweit.
Der deutschsprachige Kundenservice von Openbank ist von montags bis sonntags
zwischen 8.00 bis 22.00 Uhr telefonisch für alle Kunden verfügbar.
Weitere Infos zu der Aktion finden Sie direkt hier:
https://www.openbank.de/bank-angebote/100-euro-startbonus-kostenloses-girokonto
Pressekontakt:
public imaging GmbH
Henning Mönster / Isabella von Köckritz
Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6132693
OTS: Openbank
