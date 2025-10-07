Openbank bietet 100 Euro für Kontoeröffnung

Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group, bietet

vom 7. Oktober 2025 bis zum 15. Januar 2026 ein besonderes Angebot für

Neukunden: Bei Eröffnung eines kostenlosen verzinsten Girokontos oder eines

Willkommens-Tagesgeldkontos gibt es einen 100 Euro Willkommensbonus. Dazu muss

lediglich bei der Kontoeröffnung der Promo-Code START100OKT eingegeben, nach der

Aktivierung des Kontos 700 Euro darauf eingezahlt und dieser Betrag mindestens

sechs Monate lang auf dem Konto gehalten werden. Der Bonus von 100 Euro wird bis

zum 20. Februar 2026 auf das neue Girokonto gutgeschrieben.



Das Girokonto von Openbank bietet aktuell eine Guthabenverzinsung von 1,5 %

Zinsen p. a. Auf das Tagesgeldkonto mit Willkommenszinsen gibt es für 3 Monate

2,50 % Zinsen p. a. für Einlagen bis zu 1 Million Euro. Mit der Kontoeröffnung

erhalten die Kunden automatisch eine kostenlose Debitkarte, mit der Möglichkeit,

ein monatliches Abo für Reisevorteile zu aktivieren.





Intelligentes digitales Banking



Openbank bietet ein umfassendes digitales Banking-Erlebnis, mit dem Kunden in

wenigen Minuten über die Website oder die App ein Konto eröffnen können.

Echtzeitüberweisungen innerhalb des Euroraums sind kostenlos - ebenso wie eine

breite Palette an Spar- und Anlageprodukten. Zu den Sparprodukten zählen unter

anderem Tages- und Flexgeldkonten sowie Privatkredite. Im Anlagebereich bietet

Openbank eine Broker-Plattform mit künstlicher Intelligenz, die Kursziele für

führende europäische und US-amerikanische Aktien prognostiziert, sowie seit

Kurzem die Möglichkeit zum Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether,

Litecoin, Polygon und Cardano.



Zu den weiteren Vorteilen von Openbank zählen bis zu fünf kostenlose

Bargeldabhebungen pro Monat an allen Geldautomaten innerhalb der Eurozone sowie

unbegrenzte Bargeldabhebungen an den über 30.000 Santander-Geldautomaten

weltweit.



Der deutschsprachige Kundenservice von Openbank ist von montags bis sonntags

zwischen 8.00 bis 22.00 Uhr telefonisch für alle Kunden verfügbar.



Weitere Infos zu der Aktion finden Sie direkt hier:

https://www.openbank.de/bank-angebote/100-euro-startbonus-kostenloses-girokonto



