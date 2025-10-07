    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skoda Auto feiert 130 Jahre Handwerkskunst und Innovation

    Mladá Boleslav (ots) - > In den letzten 130 Jahren hat sich Skoda mit starker
    Kundenorientierung weiterentwickelt

    > Meilensteine wie die Integration in den Volkswagen Konzern haben die
    Transformation zu einem international erfolgreichen Global Player ermöglicht

    > Skoda bietet das modernste Portfolio seiner Geschichte und vereint 'das Beste
    aus beiden Welten': vollelektrische sowie Plug-in-Hybridantriebe und
    Verbrennungsmotoren

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    87,00€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    98,50€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    > Seit 130 Jahren erfindet sich Skoda kontinuierlich neu und baut auf seiner
    starken Position auf, um den Wandel zur Elektromobilität voranzutreiben

    Skoda Auto feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Jubiläum und blickt auf eine
    Reise zurück, die mit dem ersten Fahrrad 'made in Mladá Boleslav' von Laurin und
    Klement begann und zu einem international erfolgreichen Automobilhersteller
    führte. Um auf seine ereignisreiche Geschichte zurückzublicken, veranstaltet
    Skoda die Classic Days, bei denen verschiedene Modelle präsentiert werden, die
    die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt haben. Es gibt jedoch auch
    Meilensteine, die den Kurs des Unternehmens entscheidend beeinflusst haben, wie
    beispielsweise der Beginn der Fahrradproduktion in Mladá Boleslav im Jahr 1895,
    die Produktion der ersten motorisierten Fahrräder und Motorräder im Jahr 1899
    und die erste Teilnahme der Marke an Motorradrennen im Jahr 1901. Dazu gehören
    auch die Einführung der Voiturette A im Jahr 1905, des ersten Automobils der
    Marke, sowie die Fusion von Laurin & Klement mit dem Pilsener
    Maschinenbauunternehmen Skoda im Jahr 1925. In Bezug auf die Modelle markierte
    das Jahr 1987 einen Wendepunkt: Mit dem Favorit präsentierte Skoda das erste
    moderne Fahrzeug der Marke mit Frontantrieb. 1991 wurde Skoda Teil des
    Volkswagen Konzerns - der Beginn einer europäischen Erfolgsgeschichte, in der
    sich Skoda von einem regionalen Marktführer zu einem international erfolgreichen
    Global Player entwickelte. 1996 folgte die erste moderne Generation des Octavia,
    das erste vollständig unter dem Dach des Volkswagen Konzerns entwickelte Modell
    und seitdem Bestseller der Marke. Im Jahr 2020 stellte Skoda mit dem Enyaq sein
    erstes batterieelektrisches Modell vor, das schnell zu einem internationalen
    Erfolg wurde.

    Hier geht es zur vollständigen Pressemappe der Classic Days 2025
    (https://www.skoda-media.de/pmappen/25016//) .

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6132695
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Skoda Auto feiert 130 Jahre Handwerkskunst und Innovation > In den letzten 130 Jahren hat sich Skoda mit starker Kundenorientierung weiterentwickelt > Meilensteine wie die Integration in den Volkswagen Konzern haben die Transformation zu einem international erfolgreichen Global Player ermöglicht > Skoda …