Skoda Auto feiert 130 Jahre Handwerkskunst und Innovation

Seit 130 Jahren erfindet sich Skoda kontinuierlich neu und baut auf seinerstarken Position auf, um den Wandel zur Elektromobilität voranzutreibenSkoda Auto feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Jubiläum und blickt auf eineReise zurück, die mit dem ersten Fahrrad 'made in Mladá Boleslav' von Laurin undKlement begann und zu einem international erfolgreichen Automobilherstellerführte. Um auf seine ereignisreiche Geschichte zurückzublicken, veranstaltetSkoda die Classic Days, bei denen verschiedene Modelle präsentiert werden, diedie Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt haben. Es gibt jedoch auchMeilensteine, die den Kurs des Unternehmens entscheidend beeinflusst haben, wiebeispielsweise der Beginn der Fahrradproduktion in Mladá Boleslav im Jahr 1895,die Produktion der ersten motorisierten Fahrräder und Motorräder im Jahr 1899und die erste Teilnahme der Marke an Motorradrennen im Jahr 1901. Dazu gehörenauch die Einführung der Voiturette A im Jahr 1905, des ersten Automobils derMarke, sowie die Fusion von Laurin & Klement mit dem PilsenerMaschinenbauunternehmen Skoda im Jahr 1925. In Bezug auf die Modelle markiertedas Jahr 1987 einen Wendepunkt: Mit dem Favorit präsentierte Skoda das erstemoderne Fahrzeug der Marke mit Frontantrieb. 1991 wurde Skoda Teil desVolkswagen Konzerns - der Beginn einer europäischen Erfolgsgeschichte, in dersich Skoda von einem regionalen Marktführer zu einem international erfolgreichenGlobal Player entwickelte. 1996 folgte die erste moderne Generation des Octavia,das erste vollständig unter dem Dach des Volkswagen Konzerns entwickelte Modellund seitdem Bestseller der Marke. Im Jahr 2020 stellte Skoda mit dem Enyaq seinerstes batterieelektrisches Modell vor, das schnell zu einem internationalenErfolg wurde.