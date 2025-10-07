Skoda Auto feiert 130 Jahre Handwerkskunst und Innovation
Mladá Boleslav (ots) - > In den letzten 130 Jahren hat sich Skoda mit starker
Kundenorientierung weiterentwickelt
> Meilensteine wie die Integration in den Volkswagen Konzern haben die
Transformation zu einem international erfolgreichen Global Player ermöglicht
> Skoda bietet das modernste Portfolio seiner Geschichte und vereint 'das Beste
aus beiden Welten': vollelektrische sowie Plug-in-Hybridantriebe und
Verbrennungsmotoren
> Seit 130 Jahren erfindet sich Skoda kontinuierlich neu und baut auf seiner
starken Position auf, um den Wandel zur Elektromobilität voranzutreiben
Skoda Auto feiert in diesem Jahr sein 130-jähriges Jubiläum und blickt auf eine
Reise zurück, die mit dem ersten Fahrrad 'made in Mladá Boleslav' von Laurin und
Klement begann und zu einem international erfolgreichen Automobilhersteller
führte. Um auf seine ereignisreiche Geschichte zurückzublicken, veranstaltet
Skoda die Classic Days, bei denen verschiedene Modelle präsentiert werden, die
die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt haben. Es gibt jedoch auch
Meilensteine, die den Kurs des Unternehmens entscheidend beeinflusst haben, wie
beispielsweise der Beginn der Fahrradproduktion in Mladá Boleslav im Jahr 1895,
die Produktion der ersten motorisierten Fahrräder und Motorräder im Jahr 1899
und die erste Teilnahme der Marke an Motorradrennen im Jahr 1901. Dazu gehören
auch die Einführung der Voiturette A im Jahr 1905, des ersten Automobils der
Marke, sowie die Fusion von Laurin & Klement mit dem Pilsener
Maschinenbauunternehmen Skoda im Jahr 1925. In Bezug auf die Modelle markierte
das Jahr 1987 einen Wendepunkt: Mit dem Favorit präsentierte Skoda das erste
moderne Fahrzeug der Marke mit Frontantrieb. 1991 wurde Skoda Teil des
Volkswagen Konzerns - der Beginn einer europäischen Erfolgsgeschichte, in der
sich Skoda von einem regionalen Marktführer zu einem international erfolgreichen
Global Player entwickelte. 1996 folgte die erste moderne Generation des Octavia,
das erste vollständig unter dem Dach des Volkswagen Konzerns entwickelte Modell
und seitdem Bestseller der Marke. Im Jahr 2020 stellte Skoda mit dem Enyaq sein
erstes batterieelektrisches Modell vor, das schnell zu einem internationalen
Erfolg wurde.
Hier geht es zur vollständigen Pressemappe der Classic Days 2025
(https://www.skoda-media.de/pmappen/25016//) .
