Silber bleibt alternativlos. Silberpreis vor Explosion. Silberaktie knallt rauf

Doch nicht nur Gold und Silber haussieren in diesen Tagen. Kupfer hat den wichtigen Preisbereich von 5 US-Dollar / lb zurückerobert. Andere Metalle, die von den Gold-Silberproduzenten mitunter in ansehnlichen Mengen als Beiprodukte gefördert werden, erleben aktuell ebenfalls veritable Preisschübe. In erster Linie ist hier neben Kupfer auch Zink zu nennen. Blei weist gegenwärtig zumindest eine stabile Preisentwicklung auf. Die hohen Preise für Kupfer, Zink und Blei wirken sich positiv auf die Margen der Gold-Silberproduzenten aus.

Die psychologisch relevanten Marken wurden noch nicht ganz erreicht, da richten sich die Blicke bereits nach vorn. Es zeichnet sich immer mehr deutlicher ab, dass ob des Momentums Gold an den 4.000 US-Dollar nicht lange Halten machen dürfte . Und auch Silber scheint vor dem Hintergrund der Gemengelage nicht auf 50 US-Dollar limitiert zu sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass vor allem Silber noch immer immenses Potenzial aufweist. Es sollte nicht überraschen, wenn das Erreichen der 50 US-Dollar eine Preisexplosion bei Silber auslöst.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Hecla Mining – Eine späte Erfolgsgeschichte

Die fulminante Rallye von Gold und Silber ebnete den Weg für so manche überraschende Erfolgsgeschichte. So gehört auch Produzentenurgestein Hecla Mining zu den aktuellen Überfliegern unter den Gold-Silberproduzenten. In den letzten Jahren lief es für die US-Amerikaner nicht immer rund. Hecla Mining hatte mit so einigen Unwägbarkeiten zu kämpfen, die mitunter auch die Produktion erheblich beeinträchtigten. Stellvertretend sei auf die temporären Probleme auf der Lucky Friday-Mine im Jahr 2023 verwiesen.

Das alles tritt aktuell in den Hintergrund. Der Markt wird sich der Stärken von Hecla Mining bewusst. Das Unternehmen verfügt über vier produzierende Minen in politisch stabilen Regionen (USA und Kanada). Die Minen sind zudem reich an Beiprodukten. Das hält wiederum die Kosten der Gold- und Silberproduktion im Zaum. Die fundamentale Stärke zeigte sich nicht zuletzt im letzten Q2-Bericht von Anfang August. Im Rahmen der Veröffentlichung des Q2-Berichts wurde zudem die Prognose hinsichtlich der Goldproduktion in 2025 nach oben angepasst. Hecla Mining erwartet nunmehr eine Goldproduktion von 126.000 Unzen bis 137.000 Unzen; nach zuvor 120.000 Unzen bis 130.000 Unzen. Indes blieb die Prognose für die Silberproduktion (15,5 Mio. Unzen bis 17,0 Mio. Unzen) unverändert.

Sichern Sie sich den exklusiven Report "Epische Goldpreisrallye - 3 Outperformer mit massivem Potenzial" kostenlos!

Zusammengefasst - Im Schatten von Barrick und Newmont knallt diese Gold-Silberaktie rauf

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Q2-Berichts notierte die Aktie im Bereich von 6 US-Dollar. Aktuell bewegt sich die Aktie im Bereich von 12 US-Dollar. Die Kursverdopplung innerhalb von zwei Monaten basiert zum einen natürlich auf der Entwicklung der Gold- und Silberpreise. Zum anderen honorierte der Markt aber auch die starken Q2-Daten des Unternehmens. Nach den Jahren der Zurückhaltung findet derzeit eine Neubewertung statt. Zum letzten Mal notierte Hecla Mining im Jahr 2008 jenseits von 12 US-Dollar. Sollte es der Aktie gelingen, das Hoch aus dem Jahr 2008 (13,1 US-Dollar) zu überwinden, käme das einem Befreiungsschlag gleich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.