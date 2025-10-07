    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    Besonders beachtet!

    Secunet Security Networks Aktie mit kräftigem Kursplus - 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher um +4,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

    Secunet Security Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von +4,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Secunet Security Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,64 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +6,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +74,45 % gewonnen.

    Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,59 %
    1 Monat +10,96 %
    3 Monate -7,64 %
    1 Jahr +123,13 %

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd. wert.

    Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    +3,16 %
    +6,59 %
    +10,96 %
    -7,64 %
    +123,13 %
    +7,93 %
    -24,45 %
    +933,18 %
    +892,99 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



