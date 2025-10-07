Bitfarms Aktie hebt ab - 07.10.2025

Die Bitfarms Aktie konnte bisher um +17,56 % auf 3,4680€ zulegen. Das sind +0,5180 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bitfarms ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, der kostengünstige, erneuerbare Energiequellen nutzt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Riot Blockchain und Marathon Digital Holdings.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bitfarms investiert war, konnte einen Gewinn von +252,05 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bitfarms Aktie damit um +25,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +192,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +102,73 % gewonnen.

Bitfarms Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,61 % 1 Monat +192,26 % 3 Monate +252,05 % 1 Jahr +65,18 %

Informationen zur Bitfarms Aktie

Es gibt 557 Mio. Bitfarms Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,92 Mrd. wert.

Bitfarms Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bitfarms Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitfarms Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.