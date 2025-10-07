JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Kommentare werte er positiv, da sie Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bergen, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 32,13EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

