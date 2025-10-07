RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Er werte die Kommentare im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung des Ölkonzerns Ende Oktober positiv, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 32,13EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
