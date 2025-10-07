Rio Ferdinand und Sara Davies bewerten Europas innovativste Produktideen beim „CoCreate Europe" Pitch-Wettbewerb von Alibaba.com

LONDON, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Fußballlegende und Unternehmer Rio Ferdinand 1 , OBE (Officer of the Order of the British Empire), sowie Unternehmerin und TV-Moderatorin Sara Davies 2 , MBE (Member of the Order of the British Empire), leiten die Jury beim „CoCreate Pitch Europe". Der von Alibaba.com ausgerichtete Wettbewerb stellt die vielversprechendsten Produktinnovationen aus Deutschland und Europa ins Rampenlicht. Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, hat dafür eine hochkarätig besetzte Jury gewonnen, die Vertreter aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA umfasst – darunter auch Everette Taylor, CEO der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, die offizieller Crowdfunding-Partner des Wettbewerbs ist. 3

Am 14. November 2025 pitchen 30 Finalisten in London live ihre ambitionierten Produktideen – vor einer internationalen Jury und mit Aussicht auf Gewinne im Wert von 400.000 US-Dollar

Der Wettbewerb findet im Rahmen von „CoCreate Europe", dem ersten Sourcing- und E-Commerce-Event von Alibaba.com in Europa, am 14. November 2025 in London statt. 30 Finalisten präsentieren ihre Produktideen live vor der Jury. Zehn Gewinner erhalten Preise im Wert von jeweils bis zu 20.000 US-Dollar. Der Hauptpreis von 200.000 US-Dollar geht an den Gesamtsieger des europäischen Pitchs. Insgesamt steht ein Preisgeld- und Unterstützungspaket im Wert von 400.000 US-Dollar bereit.4 „CoCreate" wird seit 2023 erfolgreich in Las Vegas ausgerichtet und bringt tausende kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zusammen, um Kontakte zu knüpfen, Kooperationen und Geschäftsbeziehungen auf- und auszubauen und so Wachstum zu fördern. Mit „CoCreate Europe" erweitert Alibaba.com das erfolgreiche Konzept nun erstmals auf den europäischen Markt.

„Auf dem Spielfeld habe ich gelernt, wie wichtig Ehrgeiz, frische Ideen und Entschlossenheit sind – genau diese Eigenschaften haben mir auch im Geschäftsleben geholfen", erläutert Rio Ferdinand. „Als Juror beim ‚CoCreate Pitch' freue ich mich darauf, meine Erfahrungen weiterzugeben und die nächste Generation innovativer Produkt-Start-ups in Europa zu unterstützen."

„Ich habe viele Jahre damit verbracht, neue Geschäftsideen zu entdecken und sie zur Marktreife zu bringen. Daher fühlt es sich sehr richtig an, der Einladung, bei Alibaba.coms ‚CoCreate Pitch' als Jurorin mitzuwirken, zu folgen", ergänzt Sara Davies. „In Europa schlummert enormes ungenutztes Potenzial – ich bin gespannt auf frische Produktideen und darauf, neue Unternehmen auf den Weg zu bringen."