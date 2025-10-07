Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,41 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.425,89 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Symrise +2,39 %, SAP +1,01 %, Fresenius Medical Care +0,95 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,62 %, Bayer -2,52 %, Merck -1,26 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.034,27 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Aurubis +8,08 %, Bilfinger +5,54 %, Nordex +2,01 %
Flop-Werte: TRATON -3,08 %, HelloFresh -3,02 %, HENSOLDT -2,68 %
Der TecDAX steht bei 3.753,31 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: Jenoptik +2,19 %, Nordex +2,01 %, ATOSS Software +1,43 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,81 %, HENSOLDT -2,68 %, Evotec -1,70 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.639,69 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.
Top-Werte: Inditex +1,37 %, L'Oreal +1,34 %, Intesa Sanpaolo +1,33 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,62 %, Bayer -2,52 %, Wolters Kluwer -2,01 %
Der ATX bewegt sich bei 4.747,77 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: PORR +7,54 %, STRABAG +2,27 %, UNIQA Insurance Group +1,81 %
Flop-Werte: Andritz -1,61 %, Erste Group Bank -0,78 %, Verbund Akt.(A) -0,67 %
Der SMI steht bei 12.561,14 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Givaudan +2,86 %, Swisscom +0,51 %, Amrize +0,38 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,22 %, Kuehne + Nagel International -0,97 %, Partners Group Holding -0,59 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.994,01 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Kering +4,82 %, Stellantis +2,37 %, Renault +1,50 %
Flop-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,56 %, Carrefour -1,37 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,13 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.730,98 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Skanska (B) +6,62 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,04 %, Securitas Shs(B) +0,65 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,95 %, Tele2 (B) -1,65 %, SSAB Registered (A) -1,54 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.100,00 PKT und steigt um +2,41 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,41 %, Piraeus Port Authority +1,35 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,83 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,25 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,49 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.