Börsen Update Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,41 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.034,27 PKT und steigt um +0,20 %. Top-Werte: Aurubis +8,08 %, Bilfinger +5,54 %, Nordex +2,01 % Flop-Werte: TRATON -3,08 %, HelloFresh -3,02 %, HENSOLDT -2,68 %

Der DAX bewegt sich bei 24.425,89 PKT und fällt um -0,07 %. Top-Werte: Symrise +2,39 %, SAP +1,01 %, Fresenius Medical Care +0,95 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,62 %, Bayer -2,52 %, Merck -1,26 %

Der TecDAX steht bei 3.753,31 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: Jenoptik +2,19 %, Nordex +2,01 %, ATOSS Software +1,43 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,81 %, HENSOLDT -2,68 %, Evotec -1,70 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.639,69 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: Inditex +1,37 %, L'Oreal +1,34 %, Intesa Sanpaolo +1,33 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,62 %, Bayer -2,52 %, Wolters Kluwer -2,01 %

Der ATX bewegt sich bei 4.747,77 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: PORR +7,54 %, STRABAG +2,27 %, UNIQA Insurance Group +1,81 %

Flop-Werte: Andritz -1,61 %, Erste Group Bank -0,78 %, Verbund Akt.(A) -0,67 %

Der SMI steht bei 12.561,14 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.

Top-Werte: Givaudan +2,86 %, Swisscom +0,51 %, Amrize +0,38 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,22 %, Kuehne + Nagel International -0,97 %, Partners Group Holding -0,59 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.994,01 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Kering +4,82 %, Stellantis +2,37 %, Renault +1,50 %

Flop-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,56 %, Carrefour -1,37 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,13 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.730,98 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Skanska (B) +6,62 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,04 %, Securitas Shs(B) +0,65 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,95 %, Tele2 (B) -1,65 %, SSAB Registered (A) -1,54 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.100,00 PKT und steigt um +2,41 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,41 %, Piraeus Port Authority +1,35 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,83 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,25 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,49 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,76 %