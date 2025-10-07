Aurubis - Aktie zieht deutlich an - 07.10.2025

Mit einer Performance von +8,08 % konnte die Aurubis Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Aurubis einen Gewinn von +27,42 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aurubis +44,76 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,95 % 1 Monat +12,86 % 3 Monate +27,42 % 1 Jahr +68,28 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,38 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.