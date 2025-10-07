Nimba Fund investiert in Jobomax, um den Zugang zu erschwinglichem Wohnraum in Guinea zu erweitern

Jobomax hat in Guinea, Ghana, Kamerun und Sierra Leone eine starke Präsenz aufgebaut und Hunderte von Häusern an Käufer aus der Diaspora und einheimische Familien geliefert. Dennoch sind erschwingliche Wohnungen in Guinea nach wie vor unterversorgt, da Familien nur begrenzt Zugang zu Hypotheken und anderen langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten haben. Diese Investition, die durch den aktiven Managementansatz von Niandan unterstützt wird, wird die Schaffung einer Struktur für die Finanzierung von Wohnraum in lokaler Währung in Guinea erleichtern und die Grundlage für einen breiteren Zugang zu Wohneigentum schaffen.

CONAKRY, Guinea und PHILADELPHIA, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jobomax Homes, der vertrauenswürdige Hausbauer, der Diaspora- und lokalen Gemeinschaften in ganz Westafrika dient, gab heute eine strategische Investition von Nimba Fund, Guineas erster strukturierter Risikokapitalgesellschaft, bekannt. Die von Niandan verwaltete Investition des Fonds wird die Bemühungen um einen besseren Zugang zu erschwinglichem Wohnraum und zur Wohnraumfinanzierung in der Republik Guinea beschleunigen.

"Die Investition des Nimba-Fonds ermöglicht es uns, unsere Mission, mehr Familien in ganz Afrika den Zugang zu Wohneigentum zu ermöglichen, zu beschleunigen", sagte Robert Hornsby, Mitbegründer und CEO von Jobomax. "Gemeinsam stärken wir unsere Präsenz in den Kernmärkten und eröffnen gleichzeitig neue Chancen auf dem gesamten Kontinent.

"Jobomax verkörpert die Art von wirkungsvollen, wachstumsstarken Unternehmen, für deren Unterstützung der Nimba-Fonds geschaffen wurde", sagte Alexander Tounkara, Gründer und Generaldirektor von Niandan, dem Fondsmanager des Nimba-Fonds. "Gemeinsam wollen wir die Zahl der erschwinglichen Wohnungen in Guinea erhöhen und ein Finanzierungssystem aufbauen, das Familien endlich den Zugang zu Krediten für den Erwerb von Wohneigentum ermöglicht.

"Mit Niandan als Investor haben wir nicht nur Kapital, sondern auch einen Partner, der unsere langfristige Vision teilt", fügt John Block, Chief Investment Officer von Jobomax, hinzu. "Niandans Wurzeln in Westafrika und sein Fokus auf Impact Investing bringen eine Perspektive mit sich, die uns bei der Skalierung helfen wird. Es geht hier um mehr als nur um den Bau von Häusern, es geht darum, eine Plattform für integratives Wachstum in ganz Afrika zu schaffen.

Niandan ist ein Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das sich der Beschleunigung eines integrativen und nachhaltigen Wachstums in ganz Westafrika verschrieben hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Conakry investiert in lokale Unternehmen und verwaltet den Nimba-Fonds, den ersten Risikokapitalfonds Guineas, der sich auf die Auswirkungen des Projekts konzentriert. Erfahren Sie mehr: niandan.com .

Jobomax Homes ist der führende Anbieter von erschwinglichen Wohnungsbaulösungen für die Diaspora und einheimische Käufer in ganz Westafrika. Mit Niederlassungen in Kamerun, Ghana, Guinea und Sierra Leone liefert das Unternehmen Häuser zu Preisen zwischen 30.000 und 250.000 USD. Erfahren Sie mehr: jobomax.com .

