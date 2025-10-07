Global Uranium Corp. beauftragt Auftragnehmer und legt Arbeitspläne für das Feldprogramm auf dem Projekt Airline in Wyoming (USA) fest

7. Oktober 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die endgültigen Arbeitspläne erarbeitet und die Firma Big Rock Exploration („BRE“) als Auftragnehmer für das bevorstehende Feldprogramm auf dem Projekt Airline im Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming ausgewählt hat.

Das Programm soll im Oktober aufgenommen werden und wird von einer dreiköpfigen Crew – bestehend aus einem Projektmanager und zwei Geotechnikern – ausgeführt. Das Team wird rund eine Woche am Standort verbringen, um eingehende radiometrische Vermessungen, geologische Kartierungen und oberirdische Probenahmen durchzuführen. Diese Arbeitsphase dient der genaueren Eingrenzung der radiometrischen Anomalien, die im Zuge der früheren Arbeiten des Unternehmens identifiziert wurden, und soll zur Validierung der günstigen Stratigraphie und strukturellen Kontrollen beitragen, die zuvor bei Probenahmen an der Oberfläche ermittelt wurden.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, sagt dazu: „Die Festlegung der endgültigen Arbeitspläne und die Beauftragung von Big Rock Exploration als Auftragnehmer sind ein weiterer wichtiger Schritt für Global Uranium. Dieses Programm baut auf unserem Vertrauen in das Projekt Airline auf und wird die Voraussetzungen für die Definition von Bohrzielen in einem der höffigsten Uranreviere Wyomings schaffen.“

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24’00” N, Longitude 109°54’00“ W“, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.