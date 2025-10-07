    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die positiven Phase-III-Studiendaten des Pharmakonzerns für Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar wohl weithin erwartet worden, aber trotzdem mit Blick auf das Potenzial des Medikaments ermutigend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 11:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 11:11 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 146,7EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 13:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
