    AKTIE IM FOKUS

     Aurubis auf Rekord - Kreise: Kupferpreisaufschlag steigt stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktie erreicht Rekordhoch von 120 Euro.
    • Kupferprämie für Kunden steigt um 40% auf 315 USD.
    • Kapitalmarkttag in London mit neuen Geschäftserwartungen.
    AKTIE IM FOKUS - Aurubis auf Rekord - Kreise: Kupferpreisaufschlag steigt stark
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Ein weiterhin stark erwarteter europäischer Kupfermarkt hat die Aktie von Aurubis am Dienstag angetrieben. Mit 120 Euro erreichte sie ein Rekordhoch. Zuletzt notierte das Papier des Kupferproduzenten mit einem Plus von noch knapp acht Prozent auf 119 Euro etwas darunter. Das Jahresplus 2025 wuchs damit auf rund 55 Prozent.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtet, plant der MDax-Konzern die Kupferprämie für seine europäischen Kunden um 40 Prozent auf ein Rekordniveau von 315 US-Dollar je Tonne anzuheben. Diese Prämie ist ein Aufschlag auf den Kupferpreis der Londoner Metallbörse LME, den Aurubis für qualitativ hochwertige Kathoden verlangt, die etwa in der Produktion von Gießwalzdraht und Stranggussformaten verwendet werden.

    2025 liegt die Kupferprämie von Aurubis mit 228 Dollar auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Schon da kam dem Unternehmen eine fortgesetzt hohe Nachfrage zugute, denn Kupfer ein wichtiger Rohstoff für die Energiewende sowie für Elektroautos.

    Details zu den Geschäftserwartungen und -plänen der kommenden Jahre dürfte es von Aurubis an diesem Mittwoch geben. Dann veranstaltet das Unternehmen einen Kapitalmarkttag in London. Anfang Dezember stehen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 per Ende September an./mis/ck/stk

    ISIN:DE0006766504WKN:676650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,68 % und einem Kurs von 119,2 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,45 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -50,82 %/-9,84 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
